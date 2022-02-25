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Продажи туроператоров России упали на 20–40% на фоне событий на Украине

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Продажи турпакетов российских туристических компаний просели на треть за 24 февраля, то есть с момента начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 25 февраля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.

«Данные, поступающие от туроператоров в Аналитическую службу АТОР, показывают, что за прошедший день 24 февраля среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных среднесуточных показателей на прошлой неделе на 20–40 %», — сказано в сообщении.

Главное падение продаж (до 40 %) отмечается с турами по России, но в АТОР со ссылкой на экспертов предполагают, что «скорее всего, это кратковременное явление, большей частью вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России».

По последним данным Ростуризма, из-за закрытия аэропортов застряли 150 тысяч российских туристов, а в Пулково отменены более 40 рейсов.

При этом летние туры на курорты Крыма и Краснодарского края показывают несущественное снижение продаж — 10–20 % от предыдущей недели. Продажи зарубежных туров снизились на 15–20 %.

«Часть туристов, планировавших покупки туров на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие, снижение здесь, как и в случае с РФ, не слишком заметное», — констатируют в АТОР.

В ассоциации туриндустрии добавляют, что практически не фиксируют аннулирования ранее забронированных туров. В том числе из-за того, что условия отмены на ближайшие даты, в соответствии с законодательством, практически всегда связаны с финансовыми потерями для туристов.

Напомним, в 12 южных городах России 24 февраля закрыли аэропорты. В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта — поездом и автобусами. Ростуризм призвал отели продлить пребывание для застрявших постояльцев.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

orlovandrei1986
не волнуйтесь, скоро лететь будет просто некуда =)

ну кроме туров по развалинам...
VKuser199962806
Фонтанка, где новости про ковид ? Заказчик перестал оплачивать ежедневные страшилки? Жижа ведь протухнет.
Athair
Покупать сейчас турпутевки - огромный риск, куча вопросов: сможешь ли выехать, сможешь ли вернуться обратно, и что потом будет с материальным положением.
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