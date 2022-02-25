Продажи туроператоров России упали на 20–40% на фоне событий на Украине

Продажи турпакетов российских туристических компаний просели на треть за 24 февраля, то есть с момента начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 25 февраля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.
«Данные, поступающие от туроператоров в Аналитическую службу АТОР, показывают, что за прошедший день 24 февраля среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных среднесуточных показателей на прошлой неделе на
Главное падение продаж (до
По последним данным Ростуризма, из-за закрытия аэропортов застряли 150 тысяч российских туристов, а в Пулково отменены более 40 рейсов.
При этом летние туры на курорты Крыма и Краснодарского края показывают несущественное снижение продаж —
«Часть туристов, планировавших покупки туров на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие, снижение здесь, как и в случае с РФ, не слишком заметное», — констатируют в АТОР.
В ассоциации туриндустрии добавляют, что практически не фиксируют аннулирования ранее забронированных туров. В том числе из-за того, что условия отмены на ближайшие даты, в соответствии с законодательством, практически всегда связаны с финансовыми потерями для туристов.
Напомним, в 12 южных городах России 24 февраля закрыли аэропорты. В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта — поездом и автобусами. Ростуризм призвал отели продлить пребывание для застрявших постояльцев.