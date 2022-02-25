Продажи туроператоров России упали на 20–40% на фоне событий на Украине

Продажи турпакетов российских туристических компаний просели на треть за 24 февраля, то есть с момента начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом 25 февраля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своём сайте.



«Данные, поступающие от туроператоров в Аналитическую службу АТОР, показывают, что за прошедший день 24 февраля среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных среднесуточных показателей на прошлой неделе на 20–40 % », — сказано в сообщении.

