Ростуризм призвал южные отели продлить пребывание для застрявших постояльцев

«Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия. <...> Организованным [туристам], путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности. <...> Самостоятельным [туристам]: в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний», — цитирует РИА Новости сообщение Ростуризма.

Ростуризм рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта, а также попросил отельеров на южных курортах продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полётов.

Шесть южных регионов — это Ростовская и Воронежская области, Ставропольский и Краснодарский края, Крым и Калмыкия, где уже закрыли аэропорты.



Владельцев гостиниц Ростуризм просит с пониманием отнестись к постояльцам, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и не повышать для них стоимость.



«При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — отметили в Ростуризме (цитата по РИА).



Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. В 12 городах юга России приостановили работу аэропортов. Пулково работает штатно, но 20 рейсов отменены. В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта — поездом и автобусами.

