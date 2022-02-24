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Ростуризм призвал южные отели продлить пребывание для застрявших постояльцев

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Ростуризм рекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта, а также попросил отельеров на южных курортах продлить проживание гостей, которые вынуждены остаться в регионе из-за отмены полётов.

«Ростуризм рекомендует путешественникам, планирующим поездку до 2 марта в указанные регионы, рассмотреть возможность переноса дат путешествия. <...> Организованным [туристам], путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора, что допустимо и не противоречит законодательству Российской Федерации о туристской деятельности. <...> Самостоятельным [туристам]: в сложившейся ситуации туристу необходимо обратиться в гостиницу (средство размещения) для корректировки условий путешествия. По вопросам обмена авиабилетов или возврата денежных средств за них необходимо обращаться на горячие линии авиакомпаний», — цитирует РИА Новости сообщение Ростуризма.

Шесть южных регионов — это Ростовская и Воронежская области, Ставропольский и Краснодарский края, Крым и Калмыкия, где уже закрыли аэропорты.

Владельцев гостиниц Ростуризм просит с пониманием отнестись к постояльцам, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и не повышать для них стоимость.

«При обращении туроператоров просим также оказывать полное содействие в предоставлении услуг без изменения условий», — отметили в Ростуризме (цитата по РИА).

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. В 12 городах юга России приостановили работу аэропортов. Пулково работает штатно, но 20 рейсов отменены. В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта — поездом и автобусами.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (1)

adequate passenger
Конечно отели прислушаются - заломят цены в пять раз. У нас же всегда так - чуть какое-то происшествие, всем лишь бы нажиться на проблемах других.
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