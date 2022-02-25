FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Из-за закрытия аэропортов застряли 150 тысяч российских туристов. В Пулково отменены более 40 рейсов

2
Печать

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами, сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Ведомство составляет перечень туристов, которые не могут вернуться на Родину из-за рубежа.

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае», — отмечает ведомство.

В петербургском аэропорту Пулково, по данным «Яндекс.Расписания» на утро 25 февраля, отменены 43 рейса, в основном в южные города, и два задержаны. В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены около 160 рейсов.

Скриншот с сайта Пулково
Скриншот с сайта Пулково
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, аэропорты закрыты в 12 городах России (в Ростовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму и Калмыкии). В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта — поездом и автобусами. Ростуризм призвал южные отели продлить пребывание для застрявших постояльцев.

Скриншот с сайта Пулково
Скриншот с сайта Пулково

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

killbeachtrash
Понимание ситуации уже дошло и до загробного мира. Харон презрительно отказался от монеты за перевоз трупа Российской экономики. "Айфонщицы" пойдут на курсы прополки грядок, любители тюнинга машин и иномарок будут ездить на телегах, предприятия встанут из за недостатка микроконтроллеров ( Европа уже заявила об этом - наберите STM например в поисковике кто не в "теме". Они у нас ВЕЗДЕ) и так далее по нарастающей. Особо престижными станут институты со специальностями "Менеджер по производству гробов", "Менеджер лопатизма", " Менеджер по гравировке могильных камней". Средневековая пещера все больше приветственно распахивала свои объятья дыша сладковаты трупным смрадом. Мило.
orlovandrei1986
рейсов нет, но вы держитесь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний