Из-за закрытия аэропортов застряли 150 тысяч российских туристов. В Пулково отменены более 40 рейсов

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России с временно закрытыми аэропортами, сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на Ростуризм. Ведомство составляет перечень туристов, которые не могут вернуться на Родину из-за рубежа.



«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае», — отмечает ведомство.



В петербургском аэропорту Пулково, по данным «Яндекс.Расписания» на утро 25 февраля, отменены 43 рейса, в основном в южные города, и два задержаны. В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены около 160 рейсов.

