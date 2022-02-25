В ЕС утвердили второй пакет санкций против России и приступили к третьему, обсуждая конкретно Путина

На экстренном саммите в Брюсселе в ночь на 25 февраля главы государств и правительств Евросоюза утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. После формального одобрения Советом ЕС и опубликования он вступит в силу, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, готовится третий пакет санкций, в который гипотетически могут войти отключение России от международной платежной системы SWIFT и внесение президента РФ Владимира Путина в чёрный список.



Санкции из второго пакета касаются финансового сектора (чтобы российские госпредприятия не смогли проводить финансовые операции с ЕС, а «российская элита» — размещать в банках депозиты на суммы более 100 тысяч евро), а также энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», — заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также, по её словам, ЕС ограничит доступ к рынку полупроводников, запретит экспорт воздушных судов и оборудования, а также «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти», после чего Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2019 году принесли 24 млрд евро доходов. Ещё одна мера — «лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС».

