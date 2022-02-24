ОБСЕ эвакуирует всех своих сотрудников с Украины при первой же возможности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне эскалации конфликта на Украине приняла решение об эвакуации всех своих сотрудников сразу же, как только это будет безопасно. О решении 24 февраля пишет Reuters со ссылкой на дипломатический источник.



По информации собеседника агентства, вызван действиями России на территории Украины. Ранее представитель ВС РФ подвел итоги первого дня спецоперации. Среди них — 83 объекта военной структуры, выведенных из строя, четыре сбитых самолета, один вертолет и четыре беспилотника. Кроме того, благодаря российской поддержке удалось выйти к Херсону и разблокировать Северо-Крымский канал для восстановления водоснабжения полуострова.