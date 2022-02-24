Лавров: Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу и с другими странами и надеется вернуться к международному праву и международным обязательствам.



«Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам», — сказал он в ходе переговоров с пакистанским коллегой 24 февраля (цитата по РИА Новости).



При этом Лавров выразил сожаление по поводу того, что «наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют "порядком, основанным на правилах"». «И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — заверил он.