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Лавров: Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу и с другими странами и надеется вернуться к международному праву и международным обязательствам.

«Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам», — сказал он в ходе переговоров с пакистанским коллегой 24 февраля (цитата по РИА Новости).

При этом Лавров выразил сожаление по поводу того, что «наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют "порядком, основанным на правилах"». «И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — заверил он.

«Фонтанка» писала, что в Кремле допустили возможность переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если Киев «готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал спецоперацию России на Украине «вопиющим нарушением международного права». Того же мнения придерживается генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (28)

Caliform
Лавров говорит как американцы в 99 году про Югославию. Сейчас вообще Югославия-2 точь-в-точь.
dragvs
"надеется вернуться к международному праву и международным обязательствам" - это как вообще? Сегодня он бомбит города в соседней стране, потом "возвращается" к праву, потом опять бомбит. Может Лаврову проще таблеточки начать принимать?
Денеб
"Лавров: Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву".... Ястреб войны заговорил о праве?
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