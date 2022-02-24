FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ФК «Шальке 04» отказался от логотипа «Газпрома» на игровых футболках из-за «событий последних дней»

17
Печать

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» принял решение отказаться от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме. Об этом сообщил официальный сайт команды 24 февраля.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора — «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия»», — сказано в заявлении.

Место логотипа российской компании займет надпись «Шальке 04».

Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

Денеб
ФК «Шальке 04» отказался от логотипа «Газпрома» на игровых футболках из-за «событий последних дней».... Это что! Вот ежели бы перестали водку пить - тогда был бы удар!
П33/11-2
да-да, да-да, снять логотип мало: все деньги полученные авансом за сезон 2022, верните, пожалуйста,
AP-SPb
Хотелось бы надеяться, что бабки не забудут вернуть...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний