ФК «Шальке 04» отказался от логотипа «Газпрома» на игровых футболках из-за «событий последних дней»

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» принял решение отказаться от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме. Об этом сообщил официальный сайт команды 24 февраля.



«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора — «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия»», — сказано в заявлении.

Место логотипа российской компании займет надпись «Шальке 04».



Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

