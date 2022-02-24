РЖД направит дополнительные поезда из южных городов России

Дополнительные поезда отправят из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга страны в регионы России из-за ограничений авиасообщения. В существующие составы будут включать дополнительные вагоны.



Как сообщили в пресс-службе РЖД 24 февраля, цены на билеты зафиксируют, чтобы спрос не сказывался на их стоимости.



Движение пассажирских поездов, добавили в компании, осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.



«Фонтанка» писала, что в Минтрансе РФ пообещали оперативно вывезти всех желающих с юга России с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов.

