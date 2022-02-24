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РЖД направит дополнительные поезда из южных городов России

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Дополнительные поезда отправят из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга страны в регионы России из-за ограничений авиасообщения. В существующие составы будут включать дополнительные вагоны.

Как сообщили в пресс-службе РЖД 24 февраля, цены на билеты зафиксируют, чтобы спрос не сказывался на их стоимости.

Движение пассажирских поездов, добавили в компании, осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.

«Фонтанка» писала, что в Минтрансе РФ пообещали оперативно вывезти всех желающих с юга России с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов.

На юге страны в 12 городах приостановили работу аэропортов. Они не работают в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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