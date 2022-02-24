Минтранс РФ пообещал оперативно вывезти всех желающих с юга России

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что всех желающих оперативно вывезут с юга России с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов. Всю необходимую помощь людям окажут на местах.



Как передает РИА Новости 24 февраля, ссылаясь на ведомство, имеющихся ресурсов достаточно для осуществления этой задачи в условиях закрытых аэропортов.



«Фонтанка» писала, что на юге России в 12 городах приостановили работу аэропортов. Они не работают в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

