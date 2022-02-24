FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минтранс РФ пообещал оперативно вывезти всех желающих с юга России

8
Печать

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что всех желающих оперативно вывезут с юга России с помощью железнодорожных и автомобильных маршрутов. Всю необходимую помощь людям окажут на местах.

Как передает РИА Новости 24 февраля, ссылаясь на ведомство, имеющихся ресурсов достаточно для осуществления этой задачи в условиях закрытых аэропортов.

«Фонтанка» писала, что на юге России в 12 городах приостановили работу аэропортов. Они не работают в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

orlovandrei1986
т.е. можно было скататься туда, а потом бесплатно оттуда вернуться? =)
прям лайфхак от минтранса... =Р
Капитан Очевидность2
"Если правительство примет решение продать этот алмаз, то это не только полностью снимет проблему нашего внешнего долга, но и позволит всей стране, всем её жителям, три года проживать на Канарских островах" (c)

Ага вывезет ВСЕХ желающих.
Mikkä Kårhunen
если у России все так хорошо, зачем м нужна эвакуация теперь ещё и из южных регионов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний