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Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

Совет Федерации 22 февраля единогласно ратифицировал соглашения о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Договоры заключаются сроком на 10 лет и автоматически могут продлеваться на пятилетние периоды. Согласно документам, охрана границ ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Напомним, ранее договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР единогласно одобрила Госдума РФ. 400 депутатов проголосовали «за», ни одного воздержавшегося и проголосовавшего «против» не нашлось.

О признании независимости ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил накануне вечером в обращении к гражданам после заседания Совета безопасности России. «Фонтанка» рассказывала об этом и показывала 2,5 часа эфирных событий в комфортном для читателей укороченном варианте на 7,5 минуты. После новостей о Донбассе рынок акций рухнул.

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Комментарии (9)

Noisymouse
Интересно, а если ХМАО изъявит желание "самопровозгласиться", пойдут ли навстречу пожеланиям местного населения наши те, кто сверху?
266946702
Фонтанке пора каяться и исправляться, - срочно убирать из статеек термин "самопровозглашенные".
Серафима Чугункина
-Украина будет возвращена к границам 1917 года.

- Но до 1917 года такой страны не было.....

- Вот я и говорю.
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