Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

Договоры заключаются сроком на 10 лет и автоматически могут продлеваться на пятилетние периоды. Согласно документам, охрана границ ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». По данному вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Также договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

