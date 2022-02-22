Бессонная ночь новой реальности. Как всего за сутки Россия оказалась почти одна против всего мира

Фото: скрин Первый канал Поделиться Поделиться







Решение Владимира Путина о признании независимости территорий ЛНР и ДНР запустило цепочку событий, конец которой еще не виден. Однако всем очевидно — ничего особо хорошего там не будет. Лишь самые завзятые оптимисты вроде Олега Дерипаски или Рамзана Кадырова этой ночью находили поводы для радости. Всему остальному миру кажется, что дальше будет хуже. Для граждан России и всего мира Путин объявил о решении признать и не вставая из-за стола подписать соглашения с руководителями ЛНР и ДНР примерно в 22:30. Но по уже сложившейся традиции детали выдавали: это случилось чуть раньше. «Новая газета» обращает внимание, что показанное в 16:30 заседание Совета безопасности РФ произошло примерно на 4 часа раньше, а метаданные видеозаписи с церемонии подписания документов о признании мятежных республик могли говорить о почти 10-часовой задержке официального объявления случившегося еще в обед 21 февраля исторического события. Таким образом, возникал вопрос, чем, собственно, тогда занимались высшие государственные руководители России с обеда и до позднего вечера.

Разгадку этого вопроса можно поискать в обнародованных глубокой ночью подробностях Указа о признании ЛНР и ДНР. Его последний, четвертый пункт гласил: «обеспечить... выполнение Вооруженными силами России функций по поддержанию мира» в республиках. И почти сразу были опубликованы тексты договоров между ними и Россией. Из них следовало: на территориях ЛНР и ДНР появятся российские военные базы. Понимая примерно принцип принятия решений Владимиром Путиным, можно предположить, что к моменту, когда весь мир с изумлением слушал его часовую лекцию об истоках и истории возникновения украинской государственности, эти самые базы там как раз и появлялись. Ответы не замедлили себя ждать — пока только в риторической плоскости. Президент США Джо Байден незамедлительно позвонил Владимиру Зеленскому и выразил ему заверения в поддержке. Вторым это сделал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Сам Зеленский в своем ночном обращении к нации заверил: «Причин для вашей бессонной ночи нет». «Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия», — говорил президент Украины, и, кажется, это должно было кого-то успокоить.

Тем временем кто-то продолжал обстреливать территорию ЛНР и ДНР. ОБСЕ флегматично считало прилеты и взрывы, но, кажется, никому не приходило в голову задаться вопросом: а кто, собственно, стреляет? Видимо, ответ на этот вопрос для всех очевиден. Обе противоборствующие стороны уверенно говорят: стреляем не мы, а они. И доказывать этот факт кажется слишком скучным. Была надежда, что обстрелы должны прекратиться хотя бы на время — чтобы ошеломленные масштабом событий в Москве комбатанты попытались переварить произошедшее. Но нет, как стреляли, так и стреляют всю ночь. По всему миру в это время шел парад порицания действий Путина и посылания лучей поддержки Зеленскому. Кроме основных действующих лиц, отметились Южная Корея и Япония, Литва и Канада, Польша, Испания, Дания, Португалия и все-все-все. Особняком стоит Сербия, президент которой рассказал, что на него давят, требуя осуждения, но 85 % сербов поддержат Россию в любом случае. О поддержке без «если» заявили: Сирия, Никарагуа и хуситы в Йемене. Ну, и Южная Осетия. Китай воспользовался моментом, чтобы попенять США на распространение своей гегемонии шире, чем следует, а про Донецк ничего не сказал.

Процесс признания ЛНР и ДНР в России между тем шел своим чередом. Документ был сразу же — ночью — передан в Госдуму, и спикер Володин перед заседанием по ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи (оно намечено на полдень) заявил, что единственный выход — принять это решение. К утру открылись биржи. Те, у кого хоть какие-то деньги заведены в российские акции, вчера считали убытки от «геополитической повестки». Однако уже во время речи Владимира Путина вечером в понедельник рухнувший до 176 рублей Сбербанк (он должен стать мишенью номер один в списке санкций) поднялся выше 200. С утра же российский рынок начал расти. Похоже, весь ожидаемый негатив был отыгран вчера, а с утра проснулись те, кто решил «докупить» подешевевших акций. «Газпром», к примеру, подорожал на первый час торгов почти на 5 % . Доллар, по ходу заседания Совета безопасности переваливший за 80 рублей, несколько отступил ниже этой черты и колеблется где-то там. Джо Байден подписал указ о введении санкций — нет, пока не против России, а против «территорий ЛНР и ДНР». Если какой-то американец соберется туда инвестировать, его ждет наказание. Ну и руководителей этих образований тоже ждут персональные санкции. Ничего нового пока нет, но сегодня ожидаются более жесткие решения уже именно против России. Впрочем, в стане Запада есть мнение, что пока самые жесткие санкции рано вводить, иначе ничего не останется на тот случай, если Москва решит расширить существующие де-факто границы ЛНР и ДНР.

Однако, также по сложившейся традиции, самые большие издержки от политических решений, похоже, ждут Россию не извне. Во сколько именно встанут нам санкции, пока даже примерно никто посчитать не может, но, к примеру, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 триллиона рублей на три года.