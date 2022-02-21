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Сенатор Рябухин: на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется около 1,5 трлн рублей

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Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 триллиона рублей на три года. Деньги могут выделить из государственных средств, по линии частно-государственных партнерств, сообщает 21 февраля РИА Новости.

По словам сенатора, РФ может помочь Донбассу средствами, кадрами, строительными материалами и технологиями.

«Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Во время прошедшего заседания Совета безопасности в поддержку такого решения высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии (34)

Дыня из багажника
Интересно с Германией уже подписали пакт о разделе Польши?)
VKuser279092
"по линии частно-государственных партнерств" - вот с этого места можно подробнее? Так понимаю, Ротенберги, Ролдугин, Сечин, Ковальчук, Абрамович, Мазепин, Шувалов, Кадыров, Соловьёв, Эрнст, Костин, Усманов, Греф и прочие, числа им ныне не счесть, соберутся в партнёрство, и скинутся государству понемногу из запасов на портки лугандонцам? Ну хотя бы, миллиардов полторы тысячи соберут на всех? Так, или я что-то неправильно понял из текста?
chip1
В принципе если сократить всех сенаторов и депутатов, а они нафик не нужны, то и большую сумму можно с легкостью за 3 года поднять!
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