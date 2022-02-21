Сенатор Рябухин: на восстановление инфраструктуры Донбасса потребуется около 1,5 трлн рублей

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребуется около 1,5 триллиона рублей на три года. Деньги могут выделить из государственных средств, по линии частно-государственных партнерств, сообщает 21 февраля РИА Новости.



По словам сенатора, РФ может помочь Донбассу средствами, кадрами, строительными материалами и технологиями.



«Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Во время прошедшего заседания Совета безопасности в поддержку такого решения высказались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.