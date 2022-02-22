FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госдума единогласно одобрила договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Госдума 22 февраля ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР единогласно. За проголосовали 400 человек, голосов против и воздержавшихся не было.

26
Печать

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение признать независимость ДНР и ЛНР было принято, чтобы спасти людей.

«Федеральный закон принят единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас», — резюмировал Володин после окончания голосования.

Фото: Заседание Госдумы РФ 22 февраля 2022 г. / скриншот
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что о признании независимости ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил накануне вечером в обращении гражданам после заседания Совета безопасности России. «Фонтанка» рассказывала об этом и показывала 2,5 часа эфирных событий в комфортном для читателей укороченном варианте на 7,5 минуты. После новостей о Донбассе рынок акций рухнул.

Фото: Заседание Госдумы РФ 22 февраля 2022 г. / скриншот

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

mjaroslav
Серьёзно? Все голосовали единогласно? Ни ЛДПР, ни "Новые люди", ни "Партия Роста", вот никто-никто из них не рискнул голосовать против?
Strelets 77
Германия приостановила сертификацию Северного потока. Ох уж дорого ОРДЛО обойдётся!
Артист ритуальных услуг
Ну хоть теперь-то ИННы к паспортам раздавать начнут??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний