Госдума единогласно одобрила договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение признать независимость ДНР и ЛНР было принято, чтобы спасти людей.
«Федеральный закон принят единогласно. Уважаемые коллеги, поздравляю вас», — резюмировал Володин после окончания голосования.
Напомним, что о признании независимости ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин объявил накануне вечером в обращении гражданам после заседания Совета безопасности России. «Фонтанка» рассказывала об этом и показывала 2,5 часа эфирных событий в комфортном для читателей укороченном варианте на 7,5 минуты. После новостей о Донбассе рынок акций рухнул.