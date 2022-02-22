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Рынок ускорил падение на фоне «утки» о границах признания ДНР и ЛНР

Российский рынок акций к полудню ускорил падение на фоне новых известий о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Ключевые индексы на торгах 22 февраля снижаются на 6–7 %.

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Индекс Мосбиржи упал на 5,73 %, до 2 862,97 пункта. РТС упал почти на 7 % и составляет 1 123,22 пункта. Пятерка лидеров падения с утра несильно изменилась. В нее всё еще входят ЛСР (-11,5 %), ГК «Пик» (-9,97 %), TCS Group (-9,96 %), Petropavlovsk (-9 %), VK (-8,8 %). При этом, в отличие от вчерашнего вечера, на российском рынке появились и лидеры роста. Их пятерка выглядит следующим образом: Fix Price (+5,8 %), Татнефть (+4,32 %), HeadHunter (+2,92 %), «Газпром» (+2,83 %), «Норникель» (+2,8 %).

Курс рубля к доллару падает на 0,45 %, к евро — на 0,6 %. Американская валюта на бирже торгуется по 80 рублей, европейская — по 90,77 рубля. В моменте евро поднялся выше 91 рубля.

В то же время нефть дорожает на 3 %. Майский фьючерс на поставку нефти эталонной марки Brent стоит на бирже 95,81 доллара за баррель.

В понедельник, 21 февраля, российский рынок под влиянием геополитики показал самое сильное падение с марта 2014 года. Торги закрылись падением индекса Мосбиржи на 10,5 %, РТС — на 13,2 %.

На следующий день падение продолжилось на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР. Оно ускорилось после заявления главы комитета Государственной думы по делам СНГ Леонида Калашникова о признании Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он назвал распространенную СМИ информацию «уткой» и добавил, что подписанное соглашение о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса не уточняет границ.

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Комментарии (16)

shushu
Это такая утка, которая вовсе не утка.
Игoрь
— Попал. Утка. С яблоками. Она кажется хорошо прожарилась.
— Она кажется еще и соусом по дороге облилась.
— Да? Как это мило с её стороны. Итак, прошу за стол!
260627161
Фонтанка, а ты вообще видела свой сайт? Его стало невозможно читать! Такое количество рекламы - запредельно. Понятно что коммент удалите, но хоть покажите тому, кто принимает решения. Пусть он сам откроет сайт и посмотрит.
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