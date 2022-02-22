Рынок ускорил падение на фоне «утки» о границах признания ДНР и ЛНР

Индекс Мосбиржи упал на 5,73 % , до 2 862,97 пункта. РТС упал почти на 7 % и составляет 1 123,22 пункта. Пятерка лидеров падения с утра несильно изменилась. В нее всё еще входят ЛСР ( -11,5 % ), ГК «Пик» (- 9,97 % ), TCS Group ( -9,96 % ), Petropavlovsk (- 9 % ), VK ( -8,8 % ). При этом, в отличие от вчерашнего вечера, на российском рынке появились и лидеры роста. Их пятерка выглядит следующим образом: Fix Price ( +5,8 % ), Татнефть (+ 4,32 % ), HeadHunter ( +2,92 % ), «Газпром» (+ 2,83 % ), «Норникель» ( +2,8 % ).

Курс рубля к доллару падает на 0,45 % , к евро — на 0,6 % . Американская валюта на бирже торгуется по 80 рублей, европейская — по 90,77 рубля. В моменте евро поднялся выше 91 рубля.



В то же время нефть дорожает на 3 % . Майский фьючерс на поставку нефти эталонной марки Brent стоит на бирже 95,81 доллара за баррель.



В понедельник, 21 февраля, российский рынок под влиянием геополитики показал самое сильное падение с марта 2014 года. Торги закрылись падением индекса Мосбиржи на 10,5 % , РТС — на 13,2 % .



На следующий день падение продолжилось на фоне новостей о признании Россией ДНР и ЛНР. Оно ускорилось после заявления главы комитета Государственной думы по делам СНГ Леонида Калашникова о признании Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он назвал распространенную СМИ информацию «уткой» и добавил, что подписанное соглашение о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса не уточняет границ.

