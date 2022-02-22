Депутат Калашников: Соглашение с ДНР и ЛНР не уточняет границ

Глава комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств опроверг сообщения СМИ о признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», — цитирует 22 февраля «Подъем» заявление Леонида Калашникова.

По его словам, Россия не занимается вопросом границ других стран. Он уверен, что это должно стать задачей новых государств. Депутат призвал обратиться в вопросе границ к ЛНР и ДНР.

