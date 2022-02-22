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Депутат Калашников: Соглашение с ДНР и ЛНР не уточняет границ

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Глава комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств опроверг сообщения СМИ о признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», — цитирует 22 февраля «Подъем» заявление Леонида Калашникова.

По его словам, Россия не занимается вопросом границ других стран. Он уверен, что это должно стать задачей новых государств. Депутат призвал обратиться в вопросе границ к ЛНР и ДНР.

«Это не право России — уточнять чужие границы», — заверил Калашников.

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета Государственной думы по делам СНГ сообщили, что республики Донбасса признают в границах Донецкой и Луганской областей.

Фото: «Фонтанка.ру»

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В поддержку такого решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии (6)

Иван 2пырьев
Судеты номер 2
265076323
Будем трактовать в свою пользу!
alexadmin
"Признать ДНР и ЛНР в границах Магаданского края" (из гипотетического секретного указа)
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