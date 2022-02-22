FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Госдуме рассказали, в каких границах признают ДНР и ЛНР

16
Печать

Глава комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств заявил, что республики Донбасса признают в границах Донецкой и Луганской областей.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», — цитирует 22 февраля РИА Новости заявление Леонида Калашникова.

По его словам, республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, однако их государственность распространяется на всю территорию.

Накануне президент Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

VVM1962
самопровозглашенная дума, признаёт самопровозглашенные республики.
Смехота !!!!!
PapaKarlo
Мюнхен-2 Продажный запад... договорились разделить Украину
267057582
Ребята,давайте жить дружно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний