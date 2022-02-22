В Госдуме рассказали, в каких границах признают ДНР и ЛНР

Глава комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств заявил, что республики Донбасса признают в границах Донецкой и Луганской областей.



«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», — цитирует 22 февраля РИА Новости заявление Леонида Калашникова.



По его словам, республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, однако их государственность распространяется на всю территорию.

