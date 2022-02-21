FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

СМИ сообщили о новых взрывах в пригородах Луганска

6
Печать

Новые взрывы раздаются в пригородах Луганска, сообщает вечером 21 февраля РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в ЛНР.

При этом данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Артист ритуальных услуг
Это учения ФСБ!
Dimitry Antonov
Пока что, эти фейки идут исключительно от РИА Новости. Жаль только, что их подхватывают другие издания, включая Фонтанку.
Дыня из багажника
Сами шутят, сами смеются
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний