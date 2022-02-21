Новые взрывы раздаются в пригородах Луганска, сообщает вечером 21 февраля РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в ЛНР.
При этом данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
СМИ сообщили о новых взрывах в пригородах Луганска
Новые взрывы раздаются в пригородах Луганска, сообщает вечером 21 февраля РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в ЛНР.
При этом данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы.
19 февраля 2022, 11:10ТАСС: Снаряд разорвался на территории Ростовской области вблизи украинской границы
26 августа 2021, 20:19От взрывов на складе боеприпасов в Казахстане пострадали более 30 человек
26 августа 2021, 21:41СМИ: Взрывы в Кабуле продолжаются, количество погибших растет
19 февраля 2022, 15:15Боеприпас от «Града» нашли в Ростовской области
27 августа 2021, 00:14CBS: Количество погибших после взрывов в Кабуле выросло до 90 человек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter