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Воздействие гравитационной воронки, пробуждающей людей, показывает петербургский художник

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Последствия гравитационной воронки, возникшей в типичном блочном доме, показывает 21 февраля петербургский художник Вадим Соловьёв. В его вселенной гравитационные воронки уже исследовались учёными, но загадки остаются.

«Ещё в 70-х годах А. П. Крыжештомский в своих работах объяснял зависимость гравитационного потенциала от скорости течения времени. Но иногда гравитация дает сбой, кажется, вообще без какой-либо причины. Жили вот люди в своей квартире. Ничего особенного не делали, на работу ходили, по вечерам пили чай с галетами. А потом бац — и гравитация на секунду как вырубится! Сервант, шторы, телевизор — всё взлетает к потолку. Обычно это быстро проходит, но вещи ещё долгое время парят, заряженные антигравиполем. А люди после этого как будто «просыпаются», что ли. Некоторые бросают всё и уезжают изучать тюленей на Северный полюс. Кто-то просто с семьей перебирается на море на полгода. Кто-то вдруг начинает брать уроки игры на фортепиано. В общем — странное дело, малопонятное. Разбираться тут нужно еще», — рассказывает художник в своём Instagram.

Его подписчики, похоже, уже сталкивались с этой проблемой и даже знают решение. «Конечно, таких последствий можно было бы избежать, если бы каждая обычная российская семья могла себе позволить реверсивный грави-рандомизатор, который нивелирует локальные аномалии гравитации», — пишут в комментариях.

Отметим, что учёный, на труды которого ссылается Соловьёв, в нашем мире неизвестен: ни «Яндекс», ни Google его фамилию не находят.

Петербургский художник Вадим Соловьёв известен своими короткими видео и коллажами в стиле киберпанк. Ранее он показывал робота-уборщика, гигантскую рептилию на Дворцовой площади, панельки на киберногах, гравикорпуса петербургских многоэтажек, оказавшиеся неэффективными, гм-стрекозу и прочие диковинки.

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Комментарии (1)

265037875
и чего, картинка ни у кого не вызывает чуть более чем неприятных ассоциаций ?
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