Воздействие гравитационной воронки, пробуждающей людей, показывает петербургский художник

«Ещё в 70-х годах А. П. Крыжештомский в своих работах объяснял зависимость гравитационного потенциала от скорости течения времени. Но иногда гравитация дает сбой, кажется, вообще без какой-либо причины. Жили вот люди в своей квартире. Ничего особенного не делали, на работу ходили, по вечерам пили чай с галетами. А потом бац — и гравитация на секунду как вырубится! Сервант, шторы, телевизор — всё взлетает к потолку. Обычно это быстро проходит, но вещи ещё долгое время парят, заряженные антигравиполем. А люди после этого как будто «просыпаются», что ли. Некоторые бросают всё и уезжают изучать тюленей на Северный полюс. Кто-то просто с семьей перебирается на море на полгода. Кто-то вдруг начинает брать уроки игры на фортепиано. В общем — странное дело, малопонятное. Разбираться тут нужно еще», — рассказывает художник в своём Instagram .

Последствия гравитационной воронки, возникшей в типичном блочном доме, показывает 21 февраля петербургский художник Вадим Соловьёв. В его вселенной гравитационные воронки уже исследовались учёными, но загадки остаются.

Его подписчики, похоже, уже сталкивались с этой проблемой и даже знают решение. «Конечно, таких последствий можно было бы избежать, если бы каждая обычная российская семья могла себе позволить реверсивный грави-рандомизатор, который нивелирует локальные аномалии гравитации», — пишут в комментариях.



Отметим, что учёный, на труды которого ссылается Соловьёв, в нашем мире неизвестен: ни «Яндекс», ни Google его фамилию не находят.

