Говори, как элита: «Отпэцээриться и шлеп-шлеп-шлеп»

В 2018 году министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума в размере 3500 рублей достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».



«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково».

