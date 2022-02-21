Говори, как элита: «Отпэцээриться и шлеп-шлеп-шлеп»

Мы могли бы сказать, что сделали это в преддверии Международного дня родного языка. Но на самом деле причина проще — накопилось. Если хотите научиться говорить на современном языке российской власти — смело начните с нашей азбуки. Букв в ней пока 29, но мы верим в нашу элиту — они скоро допишут слова и на «Щ» с «Ы», и на «Ъ» с «Ь». Мы предупреждаем, что это сакральное знание предназначено только для совершеннолетних, и заходим с козырей.
А — анальный край
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не смог выговорить слово «многоконфессиональный».
«Мы — православный край. Мы — многоконфеци… конфици… конфессиаль… конфецисиа… анальный край!» — сказал губернатор Кубани.
Фраза «Анальный край — регион Кондратьева» тут же ушла в народ.
Б — белоручки (и кто им виноват)
«Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?» — произнес депутат Госдумы Сергей Вострецов, предложивший законопроект, обязывающий безработных платить налоги и соцвзносы.
В — восьмой ребенок
«Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина» — так ответил на критику работы Смольного губернатор Петербурга Александр Беглов.
Г — ГУЛАГ (хорошая вещь)
Депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков высказался о недостатках современной пенитенциарной системы.
«ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги», — сказал парламентарий.
Д — дармоедство (на больничной койке)
Замглавы Минздрава Пермского края Михаил Мальцев попытался объяснить, почему надо сократить койки и сотрудников в местной больнице, а заодно отменить ночной стационар. «Что касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар, то могу с уверенностью заявить, что большинство из них не имеют столь серьезных заболеваний, — сказал Мальцев. — Если хотите, 90 % ложатся в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это еще называется дармоедство. И ради этого мы должны тратить миллионы бюджетных средств?»
Е — если бы кто домогнулся
Первый и пока единственный масштабный харассмент-скандал в России о приставании сенатора Слуцкого к журналисткам эпохально прокомментировала член комитета Госдумы по контролю и регламенту Раиса Кармазина. «Ко мне никто не домагивался, — заявила она. — Была в триста раз красивее, чем они (девушки, обвинившие Слуцкого в приставаниях. — Прим. ред.)! И не глупее их! Пятьдесят лет работаю, 49 лет стажа будет 1 июля, с 18 лет, — никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»
Ё — твою мать!
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская вклинилась в речь главы Крыма Сергея Аксенова с возгласом: «Ну… твою мать! Поставили как обезьяне!»
Новосельской показалось, что с ее микрофоном что-то не так, но техника, как назло, сработала.
Ж — жопа
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в 2017 году на вопрос о мигалках Игора Сечина сказал журналистам: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».
З — зараза коронавирусная
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — сказал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и губернаторами.
И — искусство дипломатии (от доморощенных талейранов)
«Во главе этой страны (Украины. — Прим. ред.) стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны» — таким высказыванием отличился в 2021 году зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Й — йети
«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети», — заявил возглавлявший Кемеровскую область более 20 лет Аман Тулеев. Он признался, что поручил главе Таштагольского района Владимиру Макуте подыскать рослого человека. «Пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели».
К — кора дуба (не сплевывать)
Зампред Госдумы Пётр Толстой посоветовал заменить западные лекарства на доступные российские аналоги. «А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте», — сказал Толстой.
Л — лузер (геополитический)
«До тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером», — написал у себя на странице в «ВК» глава Крыма Сергей Аксенов в 2020 году.
М — макарошки (диетические)
В 2018 году министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума в размере 3500 рублей достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей».
«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково».
Н — куча дерьма (ноющая)
В 2021 году жители Красноярска забросали гневными комментариями фигуриста Алексея Ягудина. Во время визита в город он не заметил смог от природных пожаров и написал, что поездка прошла отлично.
«Я почитал комменты в Instagram Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? — возмутился на своей странице в Facebook советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов. — Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд». Спустя несколько минут Агафонов удалил публикацию, но было уже поздно — она стала новостью.
О — отпэцээриться
«Отпэцээрились?» — спросил Владимир Путин своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Сам своей шутке рассмеялся и обнял батьку. Это случилось во время их встречи в феврале 2022 года.
П — по кочану
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лаконично прокомментировал, почему в регионе не вернут компенсации на оплату детских садов. «По кочану», — сказал он.
Р — раскоряка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2021 году оживил информационную повестку цитатой про «Метрострой», который «враскорячку встал».
«С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая раскоряка, которую сегодня наследует город», — сказал градоначальник.
С — срать
«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал российский посол в Швеции Виктор Татаринцев во время интервью изданию Aftonbladet. Так он ответил на вопрос об отношении страны к санкциям.
Т — телебонить
Вячеслав Макаров, занимавший пост спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого и шестого созывов, очень любил слово «телебонить». Значение глагола Макаров развернуто объяснил в 2019 году: «Колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» — настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста».
У — уважение (Слуцкого)
Председатель комитета по международным делам Государственной думы Леонид Слуцкий объяснил, зачем он гладил журналисток по различным местам. «С моей точки зрения и в глазах людей моего поколения, это знак внимания к человеку, который не просто пришел, взял интервью и ушел, а вызывает определенное уважение, внимание, — сказал Слуцкий. — На мой взгляд, это чистой воды позитив».
Ф — физиологические возможности (предназначенные женщине)
«Женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главу угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности» — так сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко объяснила демографические проблемы страны.
Х — холопы
В начале 2020 года лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский вышел на Красную площадь и начал раздавать деньги. Те, кому не посчастливилось присутствовать, могли увидеть это в аккаунте Жириновского в Instagram.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы…» — приговаривал политик, раздавая купюры.
Ц — цены (которые не устраивают)
И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами елецких вузов и объяснил им простое правило жизни: «Если вас не устраивают цены, это вы мало зарабатываете, а не цены высокие. — И добавил: — Вы не должны просить ничего из бюджета. Никаких новых дорог, детских садов, спортивных объектов. И вообще, все эти вопросы вас интересовать не должны».
Ч — чпок
В 2018 году к зданию правительства Камчатки пришел пенсионер с обрезом и попытался войти внутрь. Из окна за ним наблюдали и снимали на телефон. Видео попало в Сеть. «Это только дротиком, как животное, чпок... Чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове», — комментировал за кадром женский голос. В итоге сотрудницу, которая снимала видео, уволили, а вот чиновница местного Минфина, которая предложила «чпокнуть дротиком», сохранила свою должность.
Ш — шлеп-шлеп-шлеп
Владимир Путин в 2021 году напомнил, как раньше поступали с антипрививочниками.
«В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп, — сказал президент. — Надо не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если будем доходчиво и с уважением к людям, будет результат».
Э — экскремент (непонятный)
В 2019 году жители города Сибай (Башкортостан) записали открытое видеообращение к Владимиру Путину из-за проблем с экологией. Один из них пожаловался, что Учалинский горно-обогатительный комбинат «травит город».
Глава администрации Сибая Рустем Афзалов отреагировал на жалобу остро: «Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать, пусть не лезет со своим уставом в наш город, мы сами разберемся в своих проблемах, у нас для этого есть силы и возможности».
Ю — юродивые вопли
В 2019 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался по поводу критики в адрес возглавляемой им госкорпорации. «Роскосмос всегда на виду, и любая наша неудача, авария вызывают мощный общественный резонанс и порой гипертрофированную реакцию по типу «шеф, все пропало!», а иногда и юродивые вопли "прости нас, Юра!"» — сказал Рогозин.
Я — ясли (для одного ребенка)
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков вступил в переписку в «ВК» с местной жительницей, которая попросила не закрывать детский сад в поселке Суоёки. «Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают, — ответил Парфенчиков. — Вы хотите предложить открыть ясли для одного ребенка до трех лет? Так у нас в Петрозаводске такого даже нет. Сидите <в декрете> до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают».