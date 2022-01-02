Шлеп-шлеп — и в Мойку. Что нам наговорили с экранов в прошлом году

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1. Джозеф Байден, президент США



автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: пресс-служба президента РФ / pool / ТАСС Поделиться Поделиться







— Угу (отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей)



Владимир Путин, президент России



— Кто так обзывается, тот так и называется.



Президенты России и США начали год не слишком хорошо. Получился опосредованный диалог.

2. Алексей Навальный, политик, отбывает срок



Алексей Навальный Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Я безусловно считаю, что за это за все вы будете гореть в аду. Но я надеюсь, вы люди молодые, не только будете в аду гореть, но и ответите перед нормальным человеческим судом за то, что вы сделали.



Алексей Навальный в один день дважды выступил в судах с последним словом. Что ни фраза, то хит-парад года, но пришлось выбрать одну.

3. Антон Красовский, журналист



Антон Красовский Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Радуйтесь, что у власти находится Владимир Владимирович Путин, а не такой (нецензурное слово), как я. Был бы я у власти, я бы вас всех натурально повязал и прям в этой Мойке утопил.



Акции в поддержку Навального собрали на улицах Петербурга тысячи людей. Сотрудник RT Антон Красовский с запасом выиграл конкурс на наиболее лояльный комментарий. 4. Дмитрий Гордон, журналист



Дмитрий Гордон (слева) и Михаил Ходорковский Фото: скриншот видео / YouTube / коллаж Поделиться Поделиться







— В каких условиях вы сидели?

Михаил Ходорковский, общественный деятель, отсидел 10 лет в России



— Барак.

Дмитрий Гордон, журналист

— Обама...



Михаил Ходорковский, общественный деятель

— Ну типа…



Если вам неловко за Красовского, подумайте, как было неловко участникам этого диалога после необдуманного каламбура. Это не то чтобы судьбоносная история, но точно претендент на главный словарный мем года. 5. Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу

Валерий Карпин Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот (14 ноября. — Прим. ред.).



— Вы из меня эти слова вытащили, потому что была дружеская обстановка... Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен (21 ноября. — Прим. ред.).



Сборная России опростоволосилась на чемпионате Европы и сменила главного тренера. Валерий Карпин после проигрыша хорватам выдал двухчастный монолог.

6. Дмитрий Рогозин, гендиректор «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин Фото: скриншот twitter Поделиться Поделиться







— Первое, что увидели американцы на Марсе.



Без иллюстрации будет непонятно. В общем, вот так глава государственной космической корпорации ответил на реальный успех американского марсохода, севшего на Красную планету. Потом, правда, удалил твит. 7. Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ

Сергей Кириенко Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Что говорят два выпивающих у гаража мужика: «Ты меня уважаешь?» Вот и у граждан есть запрос к государству на уважение и эмоциональное сопереживание.



Петербургский экономический форум подарил несколько ярких цитат. Первая принадлежит Сергею Кириенко, который проник в суть взаимоотношений человека и государства. 8. Сергей Шнуров, гендиректор RTVI и музыкант



Сергей Шнуров Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Когда есть некий образец, которому пытаются подражать. Это такой рэп без негров, извините за слово.



Второе наследие форума — слова Сергея Шнурова, который так же детально разобрался в сущности отечественной современной музыки. 9. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Александр Бастрыкин Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность, и права человека нарушать нельзя.



Одним из главных спикеров стал главный следователь страны — такой вот выдался год. Выбрать из всего многообразия было сложно, поэтому берем самое актуальное.

10. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

Дмитрий Медведев Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







— Во главе этой страны (Украины. — Прим. ред.) стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны.



Дмитрий Медведев как-то сошел с публичной сцены, но в октябре решил порадовать людей своим взглядом на нынешнее положение дел в Украине с ее «ублюдочными» документами и «дебильными» мероприятиями. 11. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Александр Беглов Фото: автор Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







— «Метрострой» враскорячку встал. С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой — большие недоделки и справедливая критика граждан за протечки, за поломку эскалаторов и многое другое. До сих пор мы ликвидируем недоделки, заставляем это делать. И вот такая раскоряка, которую сегодня наследует город.



Если у кого-то были вопросы, почему в Петербурге не появляются новые станции метро «от слова совсем», глава города на пальцах разъяснил депутатам. Можете пользоваться.

12. Владимир Путин, президент РФ



Владимир Путин Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru Поделиться Поделиться







— В советское время никто не спрашивал: шлеп-шлеп-шлеп. Надо не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если будем доходчиво и с уважением к людям, будет результат. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми.



На итоговой пресс-конференции президент страны вот таким образом ответил на вопрос о мерах воздействия на антипрививочников.



