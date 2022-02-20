Захмелевший полковник полиции учинил аварию на Богатырском проспекте и не поверил алкотестеру

В пятницу вечером 46-летний полковник Бухаров сел за руль своего приметного «Киа Соул» и поехал. У дома 16 по Богатырскому проспекту он стукнул попутный «Киа Рио», за рулем которого сидела молодая женщина. Вскоре на месте были инспекторы ГИБДД, которые попросили всех участников аварии дунуть в трубочку. Полковник Бухаров надул 0,437 мг/л. Это едва больше 1 промилле — степень опьянения незначительная для человека, но для ГИБДД достаточная, чтобы последовали санкции. Бухаров с показаниями прибора не согласился, результаты медосвидетельствования показали в итоге 0,217 мг/л — это уже примерно 0,18 промилле, что все еще недопустимо по закону. В итоге на полицейского составили протокол по статьям КоАП об управлении транспортом в состоянии опьянения и о нарушении правил обгона.

Стоит отдельно отметить, что ДТП было совершено мужчиной вне рабочего времени, форму перед очевидцами он не опозорил и удостоверение никому не предъявлял.

Из открытых данных следует, что полковник полиции Николай Бухаров в системе ОВД с 1993 года. На сегодняшний день он является начальником кафедры оперативно-разыскной деятельности СПБУ МВД России.