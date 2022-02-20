FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Захмелевший полковник полиции учинил аварию на Богатырском проспекте и не поверил алкотестеру

Коллеги уличили полковника петербургской полиции в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Казуса бы не произошло, если бы не досадная авария на Богатырском проспекте, случившаяся в пятничный час пик. «Фонтанка» узнала подробности 20 февраля.

5
Печать

В пятницу вечером 46-летний полковник Бухаров сел за руль своего приметного «Киа Соул» и поехал. У дома 16 по Богатырскому проспекту он стукнул попутный «Киа Рио», за рулем которого сидела молодая женщина. Вскоре на месте были инспекторы ГИБДД, которые попросили всех участников аварии дунуть в трубочку. Полковник Бухаров надул 0,437 мг/л. Это едва больше 1 промилле — степень опьянения незначительная для человека, но для ГИБДД достаточная, чтобы последовали санкции. Бухаров с показаниями прибора не согласился, результаты медосвидетельствования показали в итоге 0,217 мг/л — это уже примерно 0,18 промилле, что все еще недопустимо по закону. В итоге на полицейского составили протокол по статьям КоАП об управлении транспортом в состоянии опьянения и о нарушении правил обгона.

Стоит отдельно отметить, что ДТП было совершено мужчиной вне рабочего времени, форму перед очевидцами он не опозорил и удостоверение никому не предъявлял.

Из открытых данных следует, что полковник полиции Николай Бухаров в системе ОВД с 1993 года. На сегодняшний день он является начальником кафедры оперативно-разыскной деятельности СПБУ МВД России.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266159985
И полковник хороший и фамилия его))
Клаустрофобик
Путинские кадры.И так везде.Боже избавь Россию от воров.
katoman
интересно какой обгон был у дома 16 по Богатырскому проспекту, если там разделительный барьер и выезда на встречку в принципе быть не может?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний