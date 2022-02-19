Очередной снаряд попал в дом на ростовском хуторе. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела

Боеприпас угодил в дом на хуторе в Митякинском сельском поселении. Пострадавших нет, но пробита крыша.
О попадании третьего снаряда на территорию Ростовской области сообщает ТАСС 19 февраля. По некоторым данным, разрушено два дома, оба заброшенные.
СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Неустановленным лицам вменяют покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.
«По данным следствия, 19 февраля 2022 года в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее СК показал воронку на месте попадания снаряда, позже появилось фото обломков боеприпаса.