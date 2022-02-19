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Очередной снаряд попал в дом на ростовском хуторе. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела

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Боеприпас угодил в дом на хуторе в Митякинском сельском поселении. Пострадавших нет, но пробита крыша.

О попадании третьего снаряда на территорию Ростовской области сообщает ТАСС 19 февраля. По некоторым данным, разрушено два дома, оба заброшенные.

СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Неустановленным лицам вменяют покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

«По данным следствия, 19 февраля 2022 года в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее СК показал воронку на месте попадания снаряда, позже появилось фото обломков боеприпаса.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы. По официальным данным, в Ростовскую область приехали больше 30 тысяч беженцев.

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Комментарии (31)

Memory17
Пересидент абсолютно зря старается, никто в мире не поверит, что украинцы специально дождались концентрации российских войск для начала обстрелов, причём до вчерашнего дня всё было тихо, а прижопинские поверят любой ахинее, можно не стараться.
266410437
На Яндекс картах можно посмотреть где Митякинское сельское поселение. Вопросов больше чем ответов - зачем и кому туда стрелять.
ShkVAl
А вот если бы с Мексики что-то в Техасс прилетело.
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