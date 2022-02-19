ЛНР переходит на работу в условиях военного времени, комиссар велел собираться в военкоматах

Больше 13 тысяч человек уехали с территории ЛНР в Россию. Самопровозглашенная республика переходит на работу в условиях военного времени.

Указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени подписал 19 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник.

Военный комиссар Андрей Губанов указал, что все военнослужащие запаса должны явиться в пункты, указанные в повестках.

Утверждается, что из Луганска и других городов уехали в Россию больше 13 тысяч человек. ДНР покинули чуть больше десяти тысяч.