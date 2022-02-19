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ЛНР переходит на работу в условиях военного времени, комиссар велел собираться в военкоматах

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Больше 13 тысяч человек уехали с территории ЛНР в Россию. Самопровозглашенная республика переходит на работу в условиях военного времени.

Указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени подписал 19 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник.

Военный комиссар Андрей Губанов указал, что все военнослужащие запаса должны явиться в пункты, указанные в повестках.

Утверждается, что из Луганска и других городов уехали в Россию больше 13 тысяч человек. ДНР покинули чуть больше десяти тысяч.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы.

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Комментарии (15)

angel of death
бла-бла-бла и ни одного видоса в подтверждение театра военных действий
где видосы, Карл? -=)
Brit
Посмотрел предлагаемые зарплаты в армии ЛНР.
$200 рядовой состав, $250 офицеры, потолок-$500 получают командиры дивизий.
Капуста стоит 60 рублей килограмм, гречка 120, сахар 59, свинина окорок бескостный 360.
X-кот
а Пушилин уже приехал в Первомайское в свою "лачужку" под охрану ОМОНА?
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