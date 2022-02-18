Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — гласит указ.
Обеспечить призыв должны правительство РФ и исполнительные органы власти в регионах. В указе есть два пункта «для служебного пользования», но это обычное дело — такие были и во всех указах о призыве из запаса в минувшие годы. Отличается то, что в прошлом году на сборы призывали ближе к концу апреля, в 2020-м — вообще летом. В последний раз в феврале это произошло в 2019 году.