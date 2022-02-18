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Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы. Соответствующий документ опубликован 18 февраля на официальном портале правовых актов.

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«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — гласит указ.

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Обеспечить призыв должны правительство РФ и исполнительные органы власти в регионах. В указе есть два пункта «для служебного пользования», но это обычное дело — такие были и во всех указах о призыве из запаса в минувшие годы. Отличается то, что в прошлом году на сборы призывали ближе к концу апреля, в 2020-м — вообще летом. В последний раз в феврале это произошло в 2019 году.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

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Комментарии (78)

jump
чиигооо???? 0_0
PetAboveGrimes
Кто такой "путин"? И почему оно тут что-либо "подписывает"? Вапрос, такто... Некая шваль, карлик, нууууу - я могу пятерых таких нарисовать😉
ТатьянаЕ
У Чайки, Ротенберга, Миллера , Пригожина и всяких таких дяденек дети идут воевать?
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