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Глава ДНР: Ситуация в Донбассе идет к полномасштабной войне. Мужчины остаются

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Ситуация в Донбассе идет к полномасштабной войне. Об этом 18 февраля вечером заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в ближайшие дни из региона в РФ эвакуируют «сотни и сотни тысяч человек». По договоренности с российскими властями в Ростовской области готовы места для приема и размещения беженцев, сказал Пушилин. Он подчеркнул, что эвакуировать мужчин пока не будут, речь идет только о женщинах и детях.

Ранее главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают.

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Комментарии (21)

261847251
Сотня тысяч человек - это сто ж/д составов.
Это при парности например 20, это 5 часов непрерывного ж/д движения.
И это - только перевозка по ж/д.
А как-то же людей нужно доставить к железной дороге и как-то от неё увезти в пункте назначения.
Значит в пунктах отправления и назначения транспортная движуха будет ещё больше.

Там транспорта-то столько найдётся?
Kohomada
Своим старухам в Псковской области раздайте по 10 тыс! Людям жрать нечего. Клоуны.
266597475
он чо , совсем идиот " ?а где и на что будут жить "СОТНИ ТЫСЯЧ" женщин с детьми. чего они там будут делать, где работать, где для них школы, садики, поликлиники ?
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