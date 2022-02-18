Глава ДНР: Ситуация в Донбассе идет к полномасштабной войне. Мужчины остаются

Ситуация в Донбассе идет к полномасштабной войне. Об этом 18 февраля вечером заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Он добавил, что в ближайшие дни из региона в РФ эвакуируют «сотни и сотни тысяч человек». По договоренности с российскими властями в Ростовской области готовы места для приема и размещения беженцев, сказал Пушилин. Он подчеркнул, что эвакуировать мужчин пока не будут, речь идет только о женщинах и детях.



Ранее главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

