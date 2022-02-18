А временами сдувает. Петербург теряет очертания, попав в тыл циклона

Тот случай, когда можно позавидовать, что мы не в Германии. Нас «Иления» (она же «Дадли») задела краешком, но влияние её сильно.
Петербург — в тылу циклона, это его холодная часть. В городе идёт мокрый снег, ветер порывистый.
Кто-то пытается укрыться под зонтиком, кто-то руками удерживает капюшон.
В городе закрыта дамба, сады и скверы. В соцсетях начинают появляться сообщения об упавших деревьях.
Вчера циклон прокатился по Европе, есть жертвы. Сейчас он идёт на северо-восток, а над Атлантикой родился новый циклон, который в эти минуты сильно портит погоду в Великобритании и Ирландии.
В ближайшее время нас ждёт череда циклонов, что является редкостью, предупреждают в Гидрометцентре.