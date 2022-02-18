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А временами сдувает. Петербург теряет очертания, попав в тыл циклона

Северную столицу заметает снегом. Сады и дамба закрыты.

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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Тот случай, когда можно позавидовать, что мы не в Германии. Нас «Иления» (она же «Дадли») задела краешком, но влияние её сильно.

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Петербург — в тылу циклона, это его холодная часть. В городе идёт мокрый снег, ветер порывистый.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Кто-то пытается укрыться под зонтиком, кто-то руками удерживает капюшон.

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В городе закрыта дамба, сады и скверы. В соцсетях начинают появляться сообщения об упавших деревьях.

Вчера циклон прокатился по Европе, есть жертвы. Сейчас он идёт на северо-восток, а над Атлантикой родился новый циклон, который в эти минуты сильно портит погоду в Великобритании и Ирландии.

В ближайшее время нас ждёт череда циклонов, что является редкостью, предупреждают в Гидрометцентре.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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