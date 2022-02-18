Из-за шторма в Петербурге закрывают сады и скверы

Как сообщили в комблаге, на время непогоды 18 февраля для петербуржцев и гостей города недоступны: Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Казанский сквер, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский сады, а также сад Веры Слуцкой, «Василеостровец» и Городской сад в Колпино между бульваром Победы, проспектом Ленина и Советским каналом.
В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств, уточнили в комитете Смольного. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивают 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.
«Фонтанка» писала, что до конца недели в европейской части России будет задувать сильный ветер, обещает центр «Фобос». Стремительно портиться погода начала ещё вчера. В Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу. Вода в Неве утром 18 февраля, впрочем, не слишком высокая — 89 см на ординаре у Горного института.
По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, метеорологическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая, холодная часть уходящего на северо-восток циклонического вихря «Иления».