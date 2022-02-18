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Из-за шторма в Петербурге закрывают сады и скверы

Комитет по благоустройству Петербурга принял решение закрыть в пятницу, 18 февраля, городские сады, парки и скверы на время шторма для безопасности горожан. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в Петербурге сегодня достигают 15–20 м/с.

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Как сообщили в комблаге, на время непогоды 18 февраля для петербуржцев и гостей города недоступны: Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Казанский сквер, Никольский, Юсуповский, Лопухинский, Шкиперский, Румянцевский, Благовещенский сады, а также сад Веры Слуцкой, «Василеостровец» и Городской сад в Колпино между бульваром Победы, проспектом Ленина и Советским каналом.

В пятницу территории зеленых насаждений Петербурга приводят в порядок 221 машина и 785 специалистов садово-парковых хозяйств, уточнили в комитете Смольного. На дорогах города уборку, вывоз снега, прочистку водоотводных устройств и обработку противогололедными материалами обеспечивают 888 единиц техники и 1 207 работников ручного труда дорожных предприятий.

«Фонтанка» писала, что до конца недели в европейской части России будет задувать сильный ветер, обещает центр «Фобос». Стремительно портиться погода начала ещё вчера. В Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу. Вода в Неве утром 18 февраля, впрочем, не слишком высокая — 89 см на ординаре у Горного института.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, метеорологическую ситуацию в Петербурге формирует тыловая, холодная часть уходящего на северо-восток циклонического вихря «Иления».

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Комментарии (2)

sheriff02
#приплетено. ага, и дамбу поэтому же закрыли. только скорее всего из-за шторма, а не красного треугольника.
santechbox
поди после обрушения стена Красного треугольника запаниковали🤨
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