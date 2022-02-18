Циклон, убивший людей в Германии, задел Петербург. И уже идёт следующий

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге 18 февраля, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», облачно, днём с прояснениями, осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер умеренный с сильными порывами. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

По данным «Яндекса», дождя со снегом сегодня выпадет 2,4 мм. Ноль градусов при повышенной влажности воздуха (79%) будет ощущаться как минус 8. Но это всё равно повышенная для середины февраля температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до минус 1. Самое холодное 18 февраля выдалось в 2011 году, минус 25, а самое тёплое — в 2003 году, плюс 4.



До конца недели в европейской части страны будет задувать сильный ветер, обещает центр «Фобос». Стремительно портиться погода начала ещё вчера. Порывы до 25 м/с отмечались в Калининградской области, в Москве пошёл дождь, в Петербурге из-за сильного ветра закрыли дамбу. Вода в Неве утром 18 февраля, впрочем, не слишком высокая — 89 см на ординаре у Горного института.

«Впрочем, в эпицентре ненастья в четверг была всё-таки не Россия, а Центральная Европа. Там поднялся самый настоящий ураган! На отдельных метеостанциях порывы ветра превышали 40 м/с. В польском Кракове потоки воздуха опрокинули башенный кран, двое погибших. Ещё несколько человек стали жертвами стихии в Германии: там шторм привел к массовым отключениям электроэнергии, транспортному коллапсу. А в Гамбурге из берегов вышла река Эльба, где нормальный уровень воды оказался превышен почти на 2 метра. Всё это связано с влиянием мощного атлантического циклона, который сейчас смещается по континенту с запада на восток. Уже сегодня этот вихрь доберётся до России. Днём, когда ненастье выйдет на пик, его основной фронт будет проходить по востоку и югу Русской равнины: от арктического побережья до Причерноморья порывы могут превышать 15–20 м/с, а самые сильные — порядка 20–25 м/с — ожидаются в северных областях. Но и запад страны непогода тоже не минует: вслед за атмосферным фронтом распространяются облачные поля циклона», — поясняют метеорологи «Фобоса».



Циклон смещается быстро. В обычной ситуации период ненастья был бы довольно коротким, но сейчас процесс образования циклонов в Атлантическом океане протекает аномально активно. Влияние нового вихря уже почувствовала Великобритания. «Британская метеорологическая служба выпустила красное предупреждение к пятнице в связи с самым сильным штормом за последние 30 лет, который надвигается на Великобританию. <...> Шторм «Юнис» может принести порывы ветра до 140 км/час на юго-западе Англии и в Южном Уэльсе. Вероятны повреждения домов, перебои в работе общественного транспорта и отключения электроэнергии», — сообщает «Интерфакс».

Этот циклон окажется не слабее предшественника. Он тоже доберётся до России, это произойдёт в выходные. И основной удар стихии примут на себя западные регионы страны.

