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Шторм устроил экстрим пассажирам парома в Германии. Очевидец снял, как волна разбивает стекло и заливает людей

Ураган «Иления» обрушился на Германию 17 февраля. В порту Гамбурга под удар стихии попали пассажиры речного парома. Один из них снял произошедшее на видео.

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Видео: Maarten2013 / YouTube

Утром в четверг на реке Эльбе сильные волны, захлестывавшие паром Tollerort, который следовал по маршруту к причалу завода Airbus, разбили лобовое стекло и вода хлынула внутрь, сообщает издание NDR со ссылкой на управляющего директора транспортной компании HADAG. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как волны бьются о стекло, в какой-то момент оно не выдерживает и вода устремляется внутрь, сбивая сидящего впереди пассажира. Вода заливает пол, и люди вскакивают со своих мест, стремясь покинуть палубу.

По информации немецкого информационного агентства DPA, один из пассажиров получил легкие травмы, пишет MOPO. Серьезно никто не пострадал. Все пассажиры высадились на пристани. По словам управляющего директора HADAG, предстоит выяснить, почему защитное стекло не выдержало нагрузки, ранее таких случаев у них не было.

Шторм «Иления» повалил множество деревьев и повредил здания в разных районах Германии. Особенно пострадали центральная и северная части страны. Из-за разгула стихии было приостановлено железнодорожное движение, часть автомобильных дорог оказалась перекрыта, в основном из-за поваленных деревьев, были сбои в работе метро. В районе города Ильцен дуб повалило на проезжавший мимо автомобиль, водитель погиб на месте.

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Комментарии (8)

shushu
Интересно, что у них водный транспорт существует и работает, несмотря на иногда малую заполняемость, а по Неве так и не прижился. Раньше теплоходы прогулочные ходили летом с остановками до ЦПКО, не знаю, есть сейчас такое или нет.
ДуремарСПб.
-Катя валим!!! - Валя катим!!!
266410437
Хорошо что хоть дамбу достроили, без неё бы страховые на Васильевском за автомобили уплывшие в залив давно бы обанкротились
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