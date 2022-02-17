Шторм устроил экстрим пассажирам парома в Германии. Очевидец снял, как волна разбивает стекло и заливает людей

Утром в четверг на реке Эльбе сильные волны, захлестывавшие паром Tollerort, который следовал по маршруту к причалу завода Airbus, разбили лобовое стекло и вода хлынула внутрь, сообщает издание NDR со ссылкой на управляющего директора транспортной компании HADAG. На записи, сделанной одним из пассажиров, видно, как волны бьются о стекло, в какой-то момент оно не выдерживает и вода устремляется внутрь, сбивая сидящего впереди пассажира. Вода заливает пол, и люди вскакивают со своих мест, стремясь покинуть палубу.

По информации немецкого информационного агентства DPA, один из пассажиров получил легкие травмы, пишет MOPO. Серьезно никто не пострадал. Все пассажиры высадились на пристани. По словам управляющего директора HADAG, предстоит выяснить, почему защитное стекло не выдержало нагрузки, ранее таких случаев у них не было.

Шторм «Иления» повалил множество деревьев и повредил здания в разных районах Германии. Особенно пострадали центральная и северная части страны. Из-за разгула стихии было приостановлено железнодорожное движение, часть автомобильных дорог оказалась перекрыта, в основном из-за поваленных деревьев, были сбои в работе метро. В районе города Ильцен дуб повалило на проезжавший мимо автомобиль, водитель погиб на месте.