После циклона придёт суперциклон, а затем суперсуперциклон. Виновата активная пульсация Исландского минимума

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — рассказал 18 февраля РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Он отметил, что это крайне редкое явление: «Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах».



«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%», — добавил синоптик.



Череда циклонов связана с активной пульсацией области зарождения циклонов — Исландского минимума. Механизм работает так: к западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — тёплый Гольфстрим, и различие температур между ними создает условия для образования циклонов.

