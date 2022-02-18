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После циклона придёт суперциклон, а затем суперсуперциклон. Виновата активная пульсация Исландского минимума

Европейской части России предстоит выдержать атаку трёх суперциклонов, идущих один за другим. Это большая редкость.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — рассказал 18 февраля РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что это крайне редкое явление: «Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах».

«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%», — добавил синоптик.

Череда циклонов связана с активной пульсацией области зарождения циклонов — Исландского минимума. Механизм работает так: к западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — тёплый Гольфстрим, и различие температур между ними создает условия для образования циклонов.

В ближайшие дни, по прогнозу Вильфанда, в центре Европейской России сохранятся «апрельские» температуры, а в среду похолодает до «мартовских».

Напомним, циклон «Дадли» (он же «Иления») обрушился на Европу и принёс много разрушений, есть жертвы. Петербург тоже находится под его влиянием. В городе закрыли дамбу и сады. Вода в Неве медленно прибывает. К 11:28 она достигла 100 см на ординаре у Горного института. Что касается спутника циклонов — атмосферного давления, по данным «Фобоса», оно в Северной столице на 21–22 единицы ниже нормы (738 мм рт. ст.), но будет расти. 17 февраля давление было рекордно низким.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Понаехал на Невский
Головаааа… моя головааа… гипотоникам легко не будет
Ostrovok
Британия первой приняла на себя удар супершторма «Юнис». В ночь с 17 на 18 февраля было объявлено редкое «красное» погодное предупреждение, закрыты школы, остановлено движение транспорта и т.п.
Далее «Юнис» проследует через Европу в Россию.
nalchik11
А потом супегмегациклон, потом гигабелочка, потом полный песец. И всё

На лисе обычно всё и заканчивается
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