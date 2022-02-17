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Байден вновь заявил об «очень высокой» вероятности вторжения России на Украину

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Президент США Джо Байден уже в который раз заявил, что возможность вторжения России на Украину является «очень высокой». Об этом вечером 17 февраля сообщает агентство Bloomberg.

При этом глава Белого дома отметил, что есть вероятность того, что Россия будет вовлечена в акции «провокационного характера». Байден также заявил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Джо Байден и американские СМИ заявляли, что военная операция может начаться уже 16 февраля. В МИД РФ отметили, что «американские политики врали, врут и будут врать».

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало новость, заголовок которой гласил, что Россия вторглась на Украину. Материал удалили через несколько минут, а в редакции объяснили, что это была заготовка, которую ошибочно разместили на сайте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за новости зарубежных СМИ о «вторжении» страны на территорию Украины.

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Комментарии (25)

baddancer
То есть, Байден тупо упускает возможность сказать, что это благодаря ему, Путин отказался от вторжения?
Это уже не план "В", это какая то операция "Ы"..
AlBerkut
Восьмой год шла война вiльной та нэзалэжной Украины с клятiми москалями, а коварный ахрессор всё никак на неё не являлся....
Путин, приди, у древних укров порядок наведи! 😂😂😂
Bad robot
Когда заводим будильник?
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