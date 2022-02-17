Байден вновь заявил об «очень высокой» вероятности вторжения России на Украину

Президент США Джо Байден уже в который раз заявил, что возможность вторжения России на Украину является «очень высокой». Об этом вечером 17 февраля сообщает агентство Bloomberg.



При этом глава Белого дома отметил, что есть вероятность того, что Россия будет вовлечена в акции «провокационного характера». Байден также заявил, что у него нет планов проводить телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.



Ранее Джо Байден и американские СМИ заявляли, что военная операция может начаться уже 16 февраля. В МИД РФ отметили, что «американские политики врали, врут и будут врать».

