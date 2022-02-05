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В ООН отреагировали на новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину

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Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил 5 февраля РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Блумберг о начавшемся «вторжении» РФ на Украину.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.

В ночь на субботу агентство Bloomberg разместило «новость» с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

Позже немецкий таблоид Bild со ссылкой на некие спецслужбы описало сценарий присоединения Украины с «марионеточным правительством», осадой городов и специальными лагерями для несогласных.

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Комментарии (42)

виннопухх
Неужели ещё остались идиоты, искренне верящие западным "друзьям"? Судя по комментам остались... Не пора ли нам задуматься о том нужны ли нам в Великой России такие сограждане, трусы и предатели, готовые облизывать мыслимые и немыслимые места врагу?
AlBerkut
Дык это, санкций нужно ещё отсыпать за невторжение.
Всё попкорном запаслись, ставки делают, 5 минут вiльная продержится, 10 или даже целых 15 минут, сколько галстуков успеет схомячить Зе за это время - а шоу всё нет и нет, Россия никак на войну не явится, ахрессор, млин, гидридный😂😂😂
Hans-Christian
Блин, а я же ведь оцифер запаса формально. Тёмной ночью приедут и скажут: артиллеристы нам нужны, вас ждёт ГАЗ-66 до аэропорта, оттуда в Донецк. Долг Родине отдавать.
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