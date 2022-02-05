В ООН отреагировали на новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, заявил 5 февраля РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию Блумберг о начавшемся «вторжении» РФ на Украину.
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — сказал Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН таким примером дезинформации, в особенности во время олимпийского перемирия.
В ночь на субботу агентство Bloomberg разместило «новость» с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.
Позже немецкий таблоид Bild со ссылкой на некие спецслужбы описало сценарий присоединения Украины с «марионеточным правительством», осадой городов и специальными лагерями для несогласных.