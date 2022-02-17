Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за фейки о вторжении на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за новости зарубежных СМИ о «вторжении» страны на территорию Украины. Между тем, по его словам, читатели должны понять, чего стоят распространяемые ими заявления.



Как передает ТАСС 17 февраля, по словам Пескова, Кремль наблюдает информационную агрессию, которую в последнее время ведут представители многих стран Запада и различные организации.



«Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые, безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют», — сказал Песков.

