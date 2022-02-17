FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за фейки о вторжении на Украину

9
Печать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за новости зарубежных СМИ о «вторжении» страны на территорию Украины. Между тем, по его словам, читатели должны понять, чего стоят распространяемые ими заявления.

Как передает ТАСС 17 февраля, по словам Пескова, Кремль наблюдает информационную агрессию, которую в последнее время ведут представители многих стран Запада и различные организации.

«Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые, безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют», — сказал Песков.

«Фонтанка» писала, что, по словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин не относится к сообщениям о датах якобы готовящегося «вторжения» на Украину с пониманием. Иногда он даже шутит, прося узнать, не публикуется ли где-то точное время войны в часах.

Ранее глава США Джо Байден и американские СМИ заявляли, что военная операция может начаться уже 16 февраля. МИД РФ отметили, что «американские политики врали, врут и будут врать».

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало новость, заголовок которой гласил, что Россия вторглась на Украину. Материал удалили через несколько минут, а в редакции объяснили, что это была заготовка, которую ошибочно разместили на сайте.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Артист ритуальных услуг
А ведь могли бы назначить дату нападения на тхе ню ёрк таймс.
X-кот
Последние годы любое выступление пресс-секретаря - это.... Ну, глубинным норм
257622331
Холопская привычка, утираться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний