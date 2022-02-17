Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за фейки о вторжении на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается требовать публичных извинений за новости зарубежных СМИ о «вторжении» страны на территорию Украины. Между тем, по его словам, читатели должны понять, чего стоят распространяемые ими заявления.
Как передает ТАСС 17 февраля, по словам Пескова, Кремль наблюдает информационную агрессию, которую в последнее время ведут представители многих стран Запада и различные организации.
«Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые, безответственные заявления, и тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют», — сказал Песков.
«Фонтанка» писала, что, по словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин не относится к сообщениям о датах якобы готовящегося «вторжения» на Украину с пониманием. Иногда он даже шутит, прося узнать, не публикуется ли где-то точное время войны в часах.
Ранее глава США Джо Байден и американские СМИ заявляли, что военная операция может начаться уже 16 февраля. МИД РФ отметили, что «американские политики врали, врут и будут врать».