Арестованный экс-глава кемеровского МЧС не смог через Конституционный суд обнулить процесс по делу «Зимней вишни»

Как следует из решения, опубликованного 17 февраля, Мамонтов пожаловался на нормы УПК, которые устанавливают неизменность состава суда в ходе судебного разбирательства. По закону дело рассматривает один состав суда; если кто-то из судей лишён возможности продолжить работу, то его меняют, а процесс начинается заново.

Пока в Кемерово продолжается процесс по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», обвиняемый в халатности и растрате экс-глава регионального МЧС Александр Мамонтов пытается отстоять свои права. Конституционный суд постановил, что они не нарушены.

Мамонтову вменяют халатное отношение к служебным обязанностям и хищение казенных 1,8 млн рублей, которые он, по версии следствия, совершил с 15 июня 2015 года по май 2018 года, пользуясь должностью главы кемеровского МЧС.



Центральный райсуд Кемерово рассматривает дело Мамонтова и Григория Терентьева, бывшего главного инспектора города по пожарному надзору, с декабря 2019 года. Процесс ведёт судья Михайленко. Она же последовательно продлевает фигуранту арест.



В декабре 2020 года Михайленко заболела, и решение о мере пресечения для Мамонтова принимал её коллега Вялов. Он продлил фигуранту содержание под стражей. Процесс на время болезни судьи ставили на паузу.



Мамонтов настаивает, что на тот момент по его делу были исследованы более двухсот томов дела, допрошены 115 потерпевших, 11 свидетелей. Вялов с этими материалами знаком не был, а значит, не мог принять объективное решение о том, нужно ли и дальше держать фигуранта в СИЗО, уверен экс-глава регионального МЧС.



Он и его адвокаты в попытке обжаловать решение дошли до Верховного суда, но не преуспели. Жалобу в КС Мамонтов составлял из следственного изолятора.

