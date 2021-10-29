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Фигуранты дела о пожаре в «Зимней вишне» услышали приговоры. За гибель людей они получили реальные сроки

В Кемерово вынесли приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Суд в Кемерово огласил приговор восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Об этом 29 октября сообщает ТАСС.

Бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Технический директор Георгий Соболев — 11 лет. Гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — 13,5 года. Все трое признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Главу компании по обслуживанию противопожарной системы ТРЦ Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы Александр Никитин получил 5,5 года. Оба осуждены за нарушение требований пожарной безопасности.

Охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин приговорен к 8 годам колонии, он виновен в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, сотрудник не включил систему оповещения о пожаре.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в колонии 6 лет. Пожарный Сергей Генин осужден на 5 лет. Им обоим вменяют халатность.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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Комментарии (3)

Игoрь
Охранник присел на 8 за то, что плохо охранял?
Бабаха
14 лет за убийство 60 человек. Иными словами 3 месяца за одного.
Набеглов
А сколько дали ген.директору системы в которой все покупается и продается?
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