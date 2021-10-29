Фигуранты дела о пожаре в «Зимней вишне» услышали приговоры. За гибель людей они получили реальные сроки

Суд в Кемерово огласил приговор восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Об этом 29 октября сообщает ТАСС.
Бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Технический директор Георгий Соболев — 11 лет. Гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — 13,5 года. Все трое признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Главу компании по обслуживанию противопожарной системы ТРЦ Игоря Полозиненко приговорили к 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы Александр Никитин получил 5,5 года. Оба осуждены за нарушение требований пожарной безопасности.
Охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин приговорен к 8 годам колонии, он виновен в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, сотрудник не включил систему оповещения о пожаре.
Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в колонии 6 лет. Пожарный Сергей Генин осужден на 5 лет. Им обоим вменяют халатность.