Фигуранты дела о пожаре в «Зимней вишне» услышали приговоры. За гибель людей они получили реальные сроки

Суд в Кемерово огласил приговор восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек. Об этом 29 октября сообщает ТАСС.



Бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Технический директор Георгий Соболев — 11 лет. Гендиректор основного арендатора Надежда Судденок — 13,5 года. Все трое признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.