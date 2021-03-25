«Больше всего запомнились лица людей, которые ждали». Кого сегодня судят за 60 погибших человек в «Зимней вишне»

Пожар не могли потушить больше 10 часов Скриншот: 42.mchs.gov.ru Поделиться Поделиться







Сегодня, 25 марта, — годовщина пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Пожар в 2018-м году не могли потушить больше 10 часов . В нём погибли 60 человек , 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года . Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

Суды по пожару в «Зимней вишне» идут до сих пор. Коллеги из «НГС.Кемерово» изучили данные следствия и восстановили схему событий, которые привели к трагедии, потрясшей весь мир. В этом материале мы расскажем, как повар-кондитер обслуживал систему безопасности ТЦ, инспекторы Госстройнадзора за взятку закрыли глаза на самые невероятные нарушения, а сотрудник ЧОП попросту не знал, как действовать в такой ситуации. А в конце материала вас ждет видео об этой трагедии.



«Клиники готовы были принять пострадавших. Но этого не понадобилось…»

Первый из десятка звонков о пожаре в МЧС поступил в 16:04. Все звонившие говорили, что из торгового центра «Зимняя вишня» идет дым. Автоматическое оповещение не сработало, у людей быстро началась паника. Посетители пытались спешно покинуть ТЦ, из-за этого на дороге образовалась большая пробка. В нее попали и спасатели с медиками, которые приехали на вызов.

Чтобы спастись, люди забирались на крышу здания и выпрыгивали из окон. В одном из кинозалов ТЦ погибли все находившиеся там посетители, кроме одного, — Михаил Трусов пытался прорваться через задымленный аварийный выход, чтобы привести спасателей. Он быстро потерял сознание, но был найден бойцами газодымовой службы. В зале у него остались две дочери.



Схема пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» Юрий Орлов, Илья Давыдов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. 600 спасателей тушили «Зимнюю вишню» в общей сложности 14 часов : огонь по новой вспыхивал в разных точках ТЦ и в полостях стен.

— Больше всего за время работы на «Зимней вишне» мне запомнились лица тех людей, которые ждали. Я работала в штабе, и мы обновляли вместе с соцслужбами списки тех, кто все-таки нашелся. Многие нашлись, потому что выбегали в панике из этого центра, разбредались по городу и не думали, что прибегут родственники и начнут их искать. И была эмоциональная крайность: когда кто-то начинает плакать от счастья, что человек нашелся, а кто-то — потому что… Клиники были готовы принимать пострадавших в короткие сроки, но этого не понадобилось, — со слезами вспоминает директор Центра медицины катастроф Ксения Радивилко.



Вечером того же дня о происшествии доложили президенту Владимиру Путину, и он отправил в Кемерово Владимира Пучкова, возглавлявшего тогда МЧС, чтобы тот привлек дополнительные резервы из Томска, Красноярска и других сибирских городов. Также в Кемерово отправилась министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Чуть позже в Кемерово прибыл и сам Владимир Путин. В этот же день на площади Советов начался, наверное, самый большой митинг за последние 20 лет .

«Страшнее, чем обе чеченские»

За пару недель до трагедии в Кузбассе потеплело. Снег стал таять, и в торговом центре протекла крыша. Вода попадала на высоковольтные провода, но чинить крышу не спешили — сотрудники ТЦ просто подставляли под течи тазики. Да и сама проводка была смонтирована с нарушениями. Никого не смутило и то, что за это время несколько раз отключались лампочки в игровой зоне. А за пару дней до трагедии в «Зимней вишне» несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Тогда-то ее и отключили.

А 25 марта проводку замкнуло над сухим бассейном с поролоновыми шариками. В поролон упал горящий кусок светодиодного светильника. Через две минуты, судя по камерам видеонаблюдения, на этаже образовался плотный дым, в котором невозможно было что-либо разглядеть. После 400 экспертиз и посекундного изучения записей с камер специалисты признали причиной пожара проблемы с проводкой. А причиной гибели десятков людей стало стечение массы скверных обстоятельств. В том числе невероятные халатность и безответственность всех, кто должен был обеспечить безопасность посетителей.



— В «Зимней вишне» случилось всё то, что не должно было случиться. Уже с первых минут пожара было понятно, что всё будет очень масштабно и очень плохо. Но никто не думал, что будет столько жертв. Это было очень страшно. Страшнее, чем обе чеченские войны, — рассказал «НГС.Кемерово» один из очевидцев, который был на месте трагедии с первых минут и помогал пострадавшим. Он пожелал остаться анонимным.

Полный список фигурантов

Сразу после трагедии были задержаны и допрошены пять человек: технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, где был очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который отключил систему оповещения.

Через три дня после трагедии все пятеро были арестованы. На сегодня список обвиняемых в произошедшем насчитывает 15 человек :

Надежда Судденок — гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ);

Юлия Богданова — гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ);

Георгий Соболев — бывший технический директор комбината;

Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации);

Александр Никитин — подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы;

Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия;

Сергей Генин — начальник караула пожарно-спасательной части № 2 ;

; Андрей Бурсин — начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ;

Григорий Терентьев — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузбасса;

Александр Мамонтов — бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области;

Танзилия Комкова — экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области;

Эдуард Комков — сын Танзилии Комковой, бывший руководитель компании «ИСК «Ресурс»»;

Никита Чередниченко — бывший партнер Комкова по бизнесу, гендиректор «ИСК «Ресурс»»;

Светлана Шенгерей — начальник отдела инспекции Госстройнадзора Кузбасса;

Вячеслав Вишневский — совладелец «Зимней вишни». Им предъявили обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, халатности, растрате, мошенничестве, взяточничестве, злоупотреблении должностными обязанностями и отмывании денег.



Полный список фигурантов по делам «Зимней вишни» Илья Давыдов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Суды над ними начались в мае 2019 года, и до вынесения приговоров еще очень далеко. Под стражей находятся почти все фигуранты уголовного дела. Из СИЗО выпустили только Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина.

Мы побывали на нескольких судебных заседаниях в разное время, начиная от момента выбора меры пресечения всем подозреваемым. И теперь расскажем, кого и в чём именно обвиняют.

Руководство ТЦ: игнорировало сообщения о неправильной работе сигнализации

Ответственной за соблюдение пожарной безопасности в «Зимней вишне» следователи называют гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову. Ее подчиненные неоднократно говорили о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Но она занималась только вопросами аренды торговых площадей и никаких мер по устранению недостатков противопожарной безопасности не принимала.

На одном из судебных заседаний прокурор заявил, что Богданова создала «преступную группу для нарушения требований пожарной безопасности». В эту группу вошли гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор Георгий Соболев. Все трое игнорировали правила пожарной безопасности и скрывали нарушения от надзорных органов, посетителей и других сотрудников ТЦ.



Инженеры противопожарной системы: были некомпетентны и равнодушны к собственным ошибкам

Пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» обслуживала компания «Системный интегратор»: Полозиненко руководил ей, а Никитин работал в ней инженером. По версии следователей, именно Полозиненко и Никитин виноваты в том, что система пожаротушения и пожарная сигнализация не сработали. На одном из судов прокурор отмечал, что Никитин — вообще повар-кондитер по профессии. Из-за его некомпетентности сигнализация в ТЦ постоянно срабатывала. Но и Никитин, и Полозиненко не придавали этому должного значения.

Охранник ТЦ: не смог организовать эвакуацию посетителей

Сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина обвиняют в том, что он не выполнил свои обязанности по оповещению посетителей ТЦ о пожаре. Хотя система оповещения не сработала, у Антюшина была тревожная кнопка. Но охранник не следил за мониторами и кнопку в итоге не нажал. Ему вменяют и то, что для посетителей не была организована эвакуация.

В феврале 2021-го Сергей Антюшин заявил в суде, что противопожарная система на самом деле зафиксировала возгорание в здании. Но оповещение в автоматическом режиме не сработало, и запустить его вручную у него тоже не получилось. И вообще он не подписывал трудовой договор, а об обязанностях ему рассказали устно. Поэтому вину он не признал. По словам Антюшина, у него было недостаточно знаний, как действовать в такой ситуации.



Пожар тушили больше 10 часов Фото: 42.mchs.gov.ru Поделиться Поделиться







Пожарные: потеряли время, не сориентировавшись в ТЦ

Сергея Генина арестовали через несколько месяцев после трагедии — его обвиняют в халатности, повлекшей смерть людей. Во время пожара Генин, возглавлявший звено газодымозащитной службы, вошел в здание ТЦ через западный вход. С ним были командир отделения Антон Бридов, пожарный Александр Малышенко и очевидец Александр Ананьев, три дочери которого ждали помощи.

Ананьев сообщил пожарным, что на 4-м этаже в кинозале № 2 много людей, в том числе детей. Он указал на лестницу возле западного входа как на кратчайший путь. Но, как полагает следствие, Генин проигнорировал эти слова, не сверил с имеющимися планами кратчайшие пути к кинозалу и направил свое звено к дальней лестнице в юго-восточной части ТЦ. Когда звено дошло до 4-го этажа , они обнаружили закрытую дверь. После этого Сергей Генин и его подчиненные двинулись к той лестнице, на которую указывал Ананьев. Следователи считают, что так пожарные потратили время, которое могли использовать для спасения и эвакуации людей. В результате этого, по мнению следователей, погибли все, кто находился в кинозале № 2 .

Начальника службы пожаротушения ФГКУ «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина также обвиняют в халатности. По мнению следователей, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара и проведения разведки надлежащим образом. Это является нарушением требований федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны».

Руководители областного МЧС: проигнорировали плановую проверку пожарной безопасности в ТЦ

Руководителя регионального МЧС и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы задержали 30 марта 2018 года . Следователи подозревают их в халатности ( ч. 3 ст. 293 УК РФ). Мамонтова также подозревают в растрате ( ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В 2017–2018 году Мамонтов и Терентьев должны были планово проверить, как соблюдаются требования пожарной безопасности в «Зимней вишне». Сделать это они должны были до 18 марта 2018 года , о чем и Мамонтов, и Терентьев знали. Но, по версии следствия, никакой проверки в итоге не было.

Также выяснилось, что Александр Мамонтов нанял трех сотрудников и получал за них зарплату. Так он получил более 1,8 млн рублей. А Терентьев совершил мошенничество с оплатой проезда к месту отдыха.

Совладелец «Зимней вишни» и чиновники Госстройнадзора: за взятку пустили в эксплуатацию здание с грубейшими нарушениями

Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский в 2016 году уехал в Испанию и после пожара в «Зимней вишне» стал скрываться от следствия. Его объявили в международный розыск и 6 марта 2019 года задержали в Польше. Но только спустя год его передали российской стороне.

По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский, тогда возглавлявший «Кемеровский кондитерский комбинат» (эта компания строила «Зимнюю вишню»), передал взятку Танзилии Комковой и еще нескольким связанным с ней коррупционерам. На тот момент Комкова была начальником инспекции Госстройнадзора Кемеровской области, и взятка в 7 миллионов рублей должна была закрыть ей глаза на нарушения в реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни». Сын Комковой Эдуард и его партнер по бизнесу Никита Чередниченко проходят по делу «Зимней вишни» как участники преступной группы, организованной чиновницей. Вишневский перечислил деньги для Комковой в ООО «ИСК «Ресурс»» по мнимому договору за оказание услуг по проектированию. Затем Никита Чередниченко их обналичил. Благодаря этой взятке некоторые этажи сгоревшего ТЦ так и не были оборудованы автоматическими системами пожаротушения, как того требовал утвержденный проект.



В пожаре погибли 60 человек, большинство из которых — дети Фото: 42.mchs.gov.ru Поделиться Поделиться







Светлана Шенгерей, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в этот период руководила отделом строительного надзора № 1 Госстройнадзора Кузбасса. Именно она, составляя акт обследования здания ТЦ, внесла в него недостоверные данные о выполненных работах. А Комкова проигнорировала грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Так и был подписан документ, в котором говорилось, что здание «Зимней вишни» соответствует всем нормативам. Следователи выяснили, что на сэкономленные при реконструкции ТЦ деньги Вишневский купил дорогостоящее имущество.

В ходе следствия выяснилось, что эта взятка — не единственная для Комковой. В 2014 году она получила новенькую Toyota Venza стоимостью полтора миллиона рублей за то, что закрывала глаза на нарушения при строительстве многоэтажки в Междуреченске.

Когда будут приговоры?

Ни одно из дел по «Зимней вишне» пока не дошло до окончательного вердикта. В Заводском районном суде, где рассматривается большая часть дел, корреспонденту NGS42.RU рассказали, на каком этапе находится процесс: — В настоящее время допрашиваются подсудимые. Обсуждать вопрос признания или непризнания вины подсудимыми преждевременно. Рассмотрение уголовного дела происходит с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в форме открытого судебного разбирательства.

Адвокат и координатор общественного центра помощи пострадавшим в «Зимней вишне» Дмитрий Малинин и адвокат общественного центра, который непосредственно представляет потерпевших в суде, Анна Воронкина рассказали, что родственники погибших и пострадавшие при пожаре следят за судебными разбирательствами. О всех событиях при рассмотрении уголовных дел адвокаты сообщают им через общий чат. Некоторые потерпевшие лично обращаются к юристам для консультаций, в том числе для составления документов о компенсации морального вреда. Или для того, чтобы лично участвовать в судебных заседаниях.

Уголовные дела в отношении Богдановой, Судденок, Соболева, Антюшина, Никитина, Полозиненко, Генина и Бурсина поступили в Заводской районный суд 26 апреля 2020 года . Сейчас сторона обвинения закончила представлять доказательства, теперь их представляет сторона защиты.

Судебные заседания по обвинению Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей проводятся почти ежедневно. Рассмотрение находится на стадии судебного следствия — сторона обвинения представляет свои доказательства. Уже допрошены 117 потерпевших и 46 свидетелей и исследованы все письменные материалы уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Вишневского поступило в суд 28 сентября 2020 года . За это время были допрошены всего 4 свидетеля , сейчас исследуются письменные материалы, которые представлены стороной обвинения. Сам подсудимый еще не допрашивался.

Это связано в первую очередь с многочисленными переносами судебных заседаний.

— Судебные заседания по уголовному делу в отношении Вишневского В. Н. откладывались в связи с болезнью судьи, в связи с неявкой свидетелей, в связи с занятостью Вишневского В. Н. и его защитника в других судебных заседаниях, в частности в Кемеровском областном суде при рассмотрении жалобы адвоката на постановление Центрального районного суда г. Кемерово от 06.10.2020 г. , в соответствии с которым Вишневскому В. Н. была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, а также в судебном заседании при решении вопроса о продлении срока ареста на имущество третьих лиц по уголовному делу, — рассказали NGS42.RU в Центральном районном суде Кемерово.

Уголовное дело в отношении Мамонтова и Терентьева поступило в Центральный районный суд 10 декабря 2019 года . Сторона обвинения до сих пор представляет свои доказательства — допрашивает свидетелей и потерпевших, исследуются письменные материалы дела и вещественные доказательства. Сами подсудимые еще не допрашивались.



Спасибо кемеровской фотостудии Wabi Sabi за предоставленную возможность проведения съемок.



А также коллегам из А42.RU за некоторые фото фигурантов Автор: NGS42.RU

Как нам рассказали адвокаты Дмитрий Малинин и Анна Воронкина, частичное признание своей вины звучало только со стороны Богдановой, Судденок и Соболева. Адвокаты также отмечают, что расследование очень сложное, в нём огромное количество потерпевших, свидетелей и доказательств — поэтому за три года еще не был вынесен ни один приговор.

— Длительность рассмотрения дел обусловлена сложностью расследования, исследованием множества доказательств и экспертиз, допросов большого количества потерпевших (более 400 человек получили вред в виде повреждения либо утраты имущества, вред здоровью или потерю близких) и свидетелей и пр . В уголовном деле по обвинению Богдановой, Судденок и др . в настоящее время 8 подсудимых .

Кроме расследования этого уголовного дела были возбуждены еще 3 уголовных дела (по обвинению Мамонтова и Терентьева, Комковых, Шенгерей и Чередниченко и Вишневского). Все эти 3 уголовных дела в данный момент рассматриваются в Центральном районном суде города Кемерово. Первый приговор, очевидно, может быть в июне 2021 года по уголовному делу, рассматриваемому в Заводском суде (обвинение Богдановой, Судденок и др. ), потому что рассмотрение этого дела находится на завершающей стадии. Уже перешли к рассмотрению гражданских исков. Приговоры по остальным делам могут быть вынесены в конце 2021-го — начале 2022 года , — рассказали Дмитрий Малинин и Анна Воронкина.

Согласно статье 78 УК РФ, избежать уголовной ответственности можно из-за истечения сроков давности. Например, за преступления средней тяжести этот срок составляет 6 лет . А для тяжких и особо тяжких преступлений — 10 и 15 лет соответственно.

В истории Кузбасса есть примеры ухода от ответственности виновных в крупных трагедиях. Например, в 2020 году в Кузбассе из-за истечения срока давности прекращено последнее уголовное дело, возбужденное после взрыва на шахте «Распадская» в 2010 году . Тогда закрыли дело в отношении бывшего технического директора «Распадской угольной компании» Анатолия Рыжкова.

9 марта 2021 года Владимир Путин подписал изменения в КоАП, которые усиливают наказание за нарушение пожарной безопасности, если оно совершается повторно на объекте высокого риска. При этом к нарушениям относятся неисправность источников систем пожарной сигнализации, оповещения, электроустановок, несоответствие эвакуационных путей и выходов. Все эти нарушения были в «Зимней вишне».