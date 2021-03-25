«Больше всего запомнились лица людей, которые ждали». Кого сегодня судят за 60 погибших человек в «Зимней вишне»

Сегодня, 25 марта, — годовщина пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Пожар в 2018-м году не могли потушить больше
Суды по пожару в «Зимней вишне» идут до сих пор. Коллеги из «НГС.Кемерово» изучили данные следствия и восстановили схему событий, которые привели к трагедии, потрясшей весь мир. В этом материале мы расскажем, как повар-кондитер обслуживал систему безопасности ТЦ, инспекторы Госстройнадзора за взятку закрыли глаза на самые невероятные нарушения, а сотрудник ЧОП попросту не знал, как действовать в такой ситуации. А в конце материала вас ждет видео об этой трагедии.
«Клиники готовы были принять пострадавших. Но этого не понадобилось…»
Первый из десятка звонков о пожаре в МЧС поступил в 16:04. Все звонившие говорили, что из торгового центра «Зимняя вишня» идет дым. Автоматическое оповещение не сработало, у людей быстро началась паника. Посетители пытались спешно покинуть ТЦ, из-за этого на дороге образовалась большая пробка. В нее попали и спасатели с медиками, которые приехали на вызов.
Чтобы спастись, люди забирались на крышу здания и выпрыгивали из окон. В одном из кинозалов ТЦ погибли все находившиеся там посетители, кроме одного, — Михаил Трусов пытался прорваться через задымленный аварийный выход, чтобы привести спасателей. Он быстро потерял сознание, но был найден бойцами газодымовой службы. В зале у него остались две дочери.
Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.
— Больше всего за время работы на «Зимней вишне» мне запомнились лица тех людей, которые ждали. Я работала в штабе, и мы обновляли вместе с соцслужбами списки тех, кто все-таки нашелся. Многие нашлись, потому что выбегали в панике из этого центра, разбредались по городу и не думали, что прибегут родственники и начнут их искать. И была эмоциональная крайность: когда кто-то начинает плакать от счастья, что человек нашелся, а кто-то — потому что… Клиники были готовы принимать пострадавших в короткие сроки, но этого не понадобилось, — со слезами вспоминает директор Центра медицины катастроф Ксения Радивилко.
Вечером того же дня о происшествии доложили президенту Владимиру Путину, и он отправил в Кемерово Владимира Пучкова, возглавлявшего тогда МЧС, чтобы тот привлек дополнительные резервы из Томска, Красноярска и других сибирских городов. Также в Кемерово отправилась министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Чуть позже в Кемерово прибыл и сам Владимир Путин. В этот же день на площади Советов начался, наверное, самый большой митинг за последние
«Страшнее, чем обе чеченские»
За пару недель до трагедии в Кузбассе потеплело. Снег стал таять, и в торговом центре протекла крыша. Вода попадала на высоковольтные провода, но чинить крышу не спешили — сотрудники ТЦ просто подставляли под течи тазики. Да и сама проводка была смонтирована с нарушениями. Никого не смутило и то, что за это время несколько раз отключались лампочки в игровой зоне. А за пару дней до трагедии в «Зимней вишне» несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Тогда-то ее и отключили.
А 25 марта проводку замкнуло над сухим бассейном с поролоновыми шариками. В поролон упал горящий кусок светодиодного светильника. Через две минуты, судя по камерам видеонаблюдения, на этаже образовался плотный дым, в котором невозможно было что-либо разглядеть. После
— В «Зимней вишне» случилось всё то, что не должно было случиться. Уже с первых минут пожара было понятно, что всё будет очень масштабно и очень плохо. Но никто не думал, что будет столько жертв. Это было очень страшно. Страшнее, чем обе чеченские войны, — рассказал «НГС.Кемерово» один из очевидцев, который был на месте трагедии с первых минут и помогал пострадавшим. Он пожелал остаться анонимным.
Полный список фигурантов
Сразу после трагедии были задержаны и допрошены пять человек: технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, где был очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, и охранник, который отключил систему оповещения.
Через три дня после трагедии все пятеро были арестованы. На сегодня список обвиняемых в произошедшем насчитывает
- Надежда Судденок — гендиректор ООО «Зимняя вишня» (управляющая компания ТЦ);
- Юлия Богданова — гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ);
- Георгий Соболев — бывший технический директор комбината;
- Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации);
- Александр Никитин — подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы;
- Сергей Антюшин — сотрудник частного охранного предприятия;
- Сергей Генин — начальник караула пожарно-спасательной части
№ 2;
- Андрей Бурсин — начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ;
- Григорий Терентьев — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузбасса;
- Александр Мамонтов — бывший глава ГУ МЧС России по Кемеровской области;
- Танзилия Комкова — экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области;
- Эдуард Комков — сын Танзилии Комковой, бывший руководитель компании «ИСК «Ресурс»»;
- Никита Чередниченко — бывший партнер Комкова по бизнесу, гендиректор «ИСК «Ресурс»»;
- Светлана Шенгерей — начальник отдела инспекции Госстройнадзора Кузбасса;
- Вячеслав Вишневский — совладелец «Зимней вишни».
Им предъявили обвинения в нарушении требований пожарной безопасности, халатности, растрате, мошенничестве, взяточничестве, злоупотреблении должностными обязанностями и отмывании денег.
Суды над ними начались в мае 2019 года, и до вынесения приговоров еще очень далеко. Под стражей находятся почти все фигуранты уголовного дела. Из СИЗО выпустили только Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина.
Мы побывали на нескольких судебных заседаниях в разное время, начиная от момента выбора меры пресечения всем подозреваемым. И теперь расскажем, кого и в чём именно обвиняют.
Руководство ТЦ: игнорировало сообщения о неправильной работе сигнализации
Ответственной за соблюдение пожарной безопасности в «Зимней вишне» следователи называют гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову. Ее подчиненные неоднократно говорили о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Но она занималась только вопросами аренды торговых площадей и никаких мер по устранению недостатков противопожарной безопасности не принимала.
На одном из судебных заседаний прокурор заявил, что Богданова создала «преступную группу для нарушения требований пожарной безопасности». В эту группу вошли гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор Георгий Соболев. Все трое игнорировали правила пожарной безопасности и скрывали нарушения от надзорных органов, посетителей и других сотрудников ТЦ.
Инженеры противопожарной системы: были некомпетентны и равнодушны к собственным ошибкам
Пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» обслуживала компания «Системный интегратор»: Полозиненко руководил ей, а Никитин работал в ней инженером. По версии следователей, именно Полозиненко и Никитин виноваты в том, что система пожаротушения и пожарная сигнализация не сработали. На одном из судов прокурор отмечал, что Никитин — вообще повар-кондитер по профессии. Из-за его некомпетентности сигнализация в ТЦ постоянно срабатывала. Но и Никитин, и Полозиненко не придавали этому должного значения.
Охранник ТЦ: не смог организовать эвакуацию посетителей
Сотрудника ЧОП «Центр защиты» Сергея Антюшина обвиняют в том, что он не выполнил свои обязанности по оповещению посетителей ТЦ о пожаре. Хотя система оповещения не сработала, у Антюшина была тревожная кнопка. Но охранник не следил за мониторами и кнопку в итоге не нажал. Ему вменяют и то, что для посетителей не была организована эвакуация.
В феврале 2021-го Сергей Антюшин заявил в суде, что противопожарная система на самом деле зафиксировала возгорание в здании. Но оповещение в автоматическом режиме не сработало, и запустить его вручную у него тоже не получилось. И вообще он не подписывал трудовой договор, а об обязанностях ему рассказали устно. Поэтому вину он не признал. По словам Антюшина, у него было недостаточно знаний, как действовать в такой ситуации.
Пожарные: потеряли время, не сориентировавшись в ТЦ
Сергея Генина арестовали через несколько месяцев после трагедии — его обвиняют в халатности, повлекшей смерть людей. Во время пожара Генин, возглавлявший звено газодымозащитной службы, вошел в здание ТЦ через западный вход. С ним были командир отделения Антон Бридов, пожарный Александр Малышенко и очевидец Александр Ананьев, три дочери которого ждали помощи.
Ананьев сообщил пожарным, что на 4-м этаже в кинозале
Начальника службы пожаротушения ФГКУ «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Бурсина также обвиняют в халатности. По мнению следователей, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара и проведения разведки надлежащим образом. Это является нарушением требований федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны».
Руководители областного МЧС: проигнорировали плановую проверку пожарной безопасности в ТЦ
Руководителя регионального МЧС и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы задержали
В 2017–2018 году Мамонтов и Терентьев должны были планово проверить, как соблюдаются требования пожарной безопасности в «Зимней вишне». Сделать это они должны были
Также выяснилось, что Александр Мамонтов нанял трех сотрудников и получал за них зарплату. Так он получил более
Совладелец «Зимней вишни» и чиновники Госстройнадзора: за взятку пустили в эксплуатацию здание с грубейшими нарушениями
Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский в 2016 году уехал в Испанию и после пожара в «Зимней вишне» стал скрываться от следствия. Его объявили в международный розыск
По версии следствия, в 2013–2014 годах Вишневский, тогда возглавлявший «Кемеровский кондитерский комбинат» (эта компания строила «Зимнюю вишню»), передал взятку Танзилии Комковой и еще нескольким связанным с ней коррупционерам. На тот момент Комкова была начальником инспекции Госстройнадзора Кемеровской области, и взятка
Вишневский перечислил деньги для Комковой в ООО «ИСК «Ресурс»» по мнимому договору за оказание услуг по проектированию. Затем Никита Чередниченко их обналичил. Благодаря этой взятке некоторые этажи сгоревшего ТЦ так и не были оборудованы автоматическими системами пожаротушения, как того требовал утвержденный проект.
Светлана Шенгерей, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в этот период руководила отделом строительного
В ходе следствия выяснилось, что эта взятка — не единственная для Комковой.
Когда будут приговоры?
Ни одно из дел по «Зимней вишне» пока не дошло до окончательного вердикта. В Заводском районном суде, где рассматривается большая часть дел, корреспонденту NGS42.RU рассказали, на каком этапе находится процесс:
— В настоящее время допрашиваются подсудимые. Обсуждать вопрос признания или непризнания вины подсудимыми преждевременно. Рассмотрение уголовного дела происходит с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в форме открытого судебного разбирательства.
Адвокат и координатор общественного центра помощи пострадавшим в «Зимней вишне» Дмитрий Малинин и адвокат общественного центра, который непосредственно представляет потерпевших в суде, Анна Воронкина рассказали, что родственники погибших и пострадавшие при пожаре следят за судебными разбирательствами. О всех событиях при рассмотрении уголовных дел адвокаты сообщают им через общий чат. Некоторые потерпевшие лично обращаются к юристам для консультаций, в том числе для составления документов о компенсации морального вреда. Или для того, чтобы лично участвовать в судебных заседаниях.
Уголовные дела в отношении Богдановой, Судденок, Соболева, Антюшина, Никитина, Полозиненко, Генина и Бурсина поступили в Заводской районный суд
Судебные заседания по обвинению Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей проводятся почти ежедневно. Рассмотрение находится на стадии судебного следствия — сторона обвинения представляет свои доказательства. Уже допрошены
Уголовное дело в отношении Вишневского поступило в суд
Это связано в первую очередь с многочисленными переносами судебных заседаний.
— Судебные заседания по уголовному делу в отношении
Уголовное дело в отношении Мамонтова и Терентьева поступило в Центральный районный суд
Спасибо кемеровской фотостудии Wabi Sabi за предоставленную возможность проведения съемок.
А также коллегам из А42.RU за некоторые фото фигурантов
Автор: NGS42.RU
Как нам рассказали адвокаты Дмитрий Малинин и Анна Воронкина, частичное признание своей вины звучало только со стороны Богдановой, Судденок и Соболева. Адвокаты также отмечают, что расследование очень сложное, в нём огромное количество потерпевших, свидетелей и доказательств — поэтому за три года еще не был вынесен ни один приговор.
— Длительность рассмотрения дел обусловлена сложностью расследования, исследованием множества доказательств и экспертиз, допросов большого количества потерпевших (более 400 человек получили вред в виде повреждения либо утраты имущества, вред здоровью или потерю близких) и свидетелей
Кроме расследования этого уголовного дела были возбуждены еще 3 уголовных дела (по обвинению Мамонтова и Терентьева, Комковых, Шенгерей и Чередниченко и Вишневского). Все эти
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