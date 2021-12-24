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За то, как был построен ТК «Зимняя вишня», к реальному сроку приговорена экс-замглавы кузбасского госстройнадзора

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Начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее заместитель, сын и местный бизнесмен приговорены к реальным срокам по нескольким статьям. В том числе из-за них в пожаре в ТК «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

О приговоре сообщает Следком и Генпрокуратура 24 декабря. Комкова, ее сын Эдуард и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко поделили семь миллионов рублей за закрытые глаза. С их помощью торговый центр был построен без разрешения на строительство и с отхождениями от проекта — среди прочего реальная смета не включала системы пожаротушения на всех этажах здания. Заместитель начальника инспекции Светлана Шенгерей подписала акт о выполненных работах.

«Приговором суда Комковой назначено наказание в виде 18 лет, Шенгерей — 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать определенные должности. Помимо этого Комковой назначен штраф в размере 80 млн рублей. Чередниченко приговорен к 15 годам, Комков — к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 70,5 и 70 млн рублей, соответственно. Также Чередниченко лишен права заниматься определенной деятельностью», — подвели итоги работы по уголовному делу в СК.

Ранее суд в Кемерово огласил приговор восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В их числе бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ, технический директор, гендиректор основного арендатора, глава компании по обслуживанию противопожарной системы ТРЦ, инженер противопожарной системы, руководитель тушения пожара и охранник. Они получили от 5 до 14 лет колонии.
Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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Комментарии (2)

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Похоже шутки и правда кончились. 18 лет чиновнику, это беспрецедентно. Это похоже на справедливый приговор.
dragvs
Неплохо, взяточники все равно что враги народа, уничтожают общество и государство. Надо полагать все остальные ТРЦ в стране построены без взяток и нарушений? Где посадки?
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