За то, как был построен ТК «Зимняя вишня», к реальному сроку приговорена экс-замглавы кузбасского госстройнадзора

Начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее заместитель, сын и местный бизнесмен приговорены к реальным срокам по нескольким статьям. В том числе из-за них в пожаре в ТК «Зимняя вишня» погибли 60 человек.
О приговоре сообщает Следком и Генпрокуратура 24 декабря. Комкова, ее сын Эдуард и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко поделили семь миллионов рублей за закрытые глаза. С их помощью торговый центр был построен без разрешения на строительство и с отхождениями от проекта — среди прочего реальная смета не включала системы пожаротушения на всех этажах здания. Заместитель начальника инспекции Светлана Шенгерей подписала акт о выполненных работах.
«Приговором суда Комковой назначено наказание в виде 18 лет, Шенгерей — 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать определенные должности. Помимо этого Комковой назначен штраф в размере 80 млн рублей. Чередниченко приговорен к 15 годам, Комков — к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 70,5 и 70 млн рублей, соответственно. Также Чередниченко лишен права заниматься определенной деятельностью», — подвели итоги работы по уголовному делу в СК.