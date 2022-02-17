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Лед с крыши магазина отправил в больницу женщину во Всеволожске

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Во Всеволожском районе Ленобласти местной жительнице на голову рухнула льдина с крыши здания. Теперь работу коммунальщиков изучают прокуратура и следственный комитет.

Около восьми часов вечера 16 февраля у продуктового магазина на Всеволожском проспекте во Всеволожске на местную жительницу упала наледь с крыши, сообщает 17 февраля 47News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти. Потерпевшую доставили в больницу. Медики диагностировали у женщины сотрясение мозга, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Всеволожские надзорные органы начали проверку. Прокуратура изучает работу местных управляющих компаний, а информация о происшествии передана в районный следственный отдел Следственного комитета.

Учитывая последние события, потерпевшая еще относительно легко отделалась. На минувшей неделе в Коммунаре упавшей с крыши ледяной глыбой убило рабочего бумажной фабрики. Под Тихвином льдина упала на первоклассника, ребенка госпитализировали с травмой головы. Есть пострадавшие и в Петербурге. Накануне на Измайловском проспекте ледяная глыба упала на мужчину, его доставили в стационар с черепно-мозговой травмой. А на Инженерной улице под удар попал фотокорреспондент «Фонтанки».

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