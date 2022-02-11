Смертельный удар льда на фабрике под Петербургом попал на видео. СК нашёл виновного

Гатчинские следователи СУ СК по Ленинградской области предъявили обвинение главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» по статье 143, часть 2, УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Именно он несёт ответственность за обслуживание зданий, но, как указывается в сообщении СУ СК, «не организовал их выполнение, что повлекло наступление смерти работника».

С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также внесено представление в адрес совета директоров фабрики — «в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью должностных лиц, осуществляющих управление и организацию охраны труда на предприятии».



Трагедия случилась 7 февраля на территории бумажной фабрики «Коммунар». Ледяная глыба рухнула с кровли на 63-летнего рабочего — момент попал в объектив камеры. СК показывает видео. Мужчина умер на месте.

