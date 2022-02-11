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Смертельный удар льда на фабрике под Петербургом попал на видео. СК нашёл виновного

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Кадр из видео СУ СК по Ленобласти
Кадр из видео СУ СК по Ленобласти
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В смерти рабочего бумажной фабрики в Коммунаре обвиняют главного инженера. Падение глыбы льда зафиксировала видеокамера.

пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Гатчинские следователи СУ СК по Ленинградской области предъявили обвинение главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» по статье 143, часть 2, УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Именно он несёт ответственность за обслуживание зданий, но, как указывается в сообщении СУ СК, «не организовал их выполнение, что повлекло наступление смерти работника».

С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Также внесено представление в адрес совета директоров фабрики — «в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью должностных лиц, осуществляющих управление и организацию охраны труда на предприятии».

Трагедия случилась 7 февраля на территории бумажной фабрики «Коммунар». Ледяная глыба рухнула с кровли на 63-летнего рабочего — момент попал в объектив камеры. СК показывает видео. Мужчина умер на месте.

Фото: пресс-служба СУ СК по Ленобласти
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Следователи осмотрели место происшествия, провели обыск в помещениях фабрики и изъяли документацию, имеющую отношение к инциденту. Продолжаются допросы свидетелей и прочие процессуальные действия.

Кадр из видео СУ СК по Ленобласти
Кадр из видео СУ СК по Ленобласти
Фото: пресс-служба СУ СК по Ленобласти

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Комментарии (9)

orlovandrei1986
спасибо за видосы, Фонтанка! =)
а то скучные новости без видео-контента...
Свободу Лёхе!
Теперь понятно, а то я удивлялся, чего это наш Гл.инженер, с началом снегопадов, всё бегает со стороны улиц с рацией, рулит уборкой крыш.. Ещё подумал, когда же он умудряется исполнять свои прямые обязанности, а он оказывается - молодец! Предприятие - большое, крыш много..
SlawaPiter
Странно, а где подписка Беглову?!!
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