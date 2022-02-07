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Глыба льда убила рабочего на фабрике под Петербургом

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На бумажной фабрике «Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти погиб рабочий. Об этом 7 февраля сообщает 47news.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в понедельник около половины четвертого дня. По предварительным данным, с крыши корпуса на Фабричной улице на 63-летнего электромонтера упала ледяная глыба. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Связаться с представителями фабрики «Коммунар» изданию на момент выхода публикации не удалось.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге сосулька упала на полицейскую машину, припаркованную у дома 18 по Фонарному переулку. В этом случае никто, кроме авто, не пострадал.

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