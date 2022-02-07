Глыба льда убила рабочего на фабрике под Петербургом

На бумажной фабрике «Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти погиб рабочий. Об этом 7 февраля сообщает 47news.



Информация о происшествии поступила в экстренные службы в понедельник около половины четвертого дня. По предварительным данным, с крыши корпуса на Фабричной улице на 63-летнего электромонтера упала ледяная глыба. Мужчина скончался на месте от полученных травм.



Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.



Связаться с представителями фабрики «Коммунар» изданию на момент выхода публикации не удалось.

