Мужчина, пострадавший от глыбы льда на Измайловском, проводил там ремонт

В пресс-службе администрации Адмиралтейского района отметили, что инцидент произошел возле дома 20, лит. Э, — двухэтажного нежилого здания, где идут ремонтно-строительные работы. По факту инцидента идет проверка, в том числе соблюдения безопасности во время работ.



«В результате несчастного случая пострадал один из рабочих. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь в одном из учреждений здравоохранения города», — отметили в администрации.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина был без сознания, когда его забирали медики. Очевидица также рассказывала, что пострадавший почти не двигался к моменту прибытия скорой.

