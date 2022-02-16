На фотокорреспондента «Фонтанки» упала ледяная глыба в центре Петербурга. Спасли рюкзак и реакция

Он шел на репортаж около часа дня и, проходя у дома 5 по Инженерной улице, услышал грохот с неба.
«Услышал за долю секунды сверху шум, успел прикрыть голову и пригнуться. Одна глыба прилетела на рюкзак, ещё одна прилично угодила в ступню. В остальном цел», — поделился с коллегами Павел.
По его словам, на здании висит объявление о том, что нужно идти в 1,5 метра от здания. А с крыши свисают сосульки.
«Я шел по самому краю тротуара. Глыбы сползают и летят в 2–3 м от стены. И у тебя есть 1–2 секунды, чтобы отскочить, потому что грохот сверху очень сильный. Вопрос, куда отскакивать», — делится невеселым опытом фотокорреспондент.
По его словам, он получил ушиб ноги.
Сегодня же на Измайловском проспекте глыба сбила мужчину. Его госпитализировали.