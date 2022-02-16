На фотокорреспондента «Фонтанки» упала ледяная глыба в центре Петербурга. Спасли рюкзак и реакция

Он шел на репортаж около часа дня и, проходя у дома 5 по Инженерной улице, услышал грохот с неба.



«Услышал за долю секунды сверху шум, успел прикрыть голову и пригнуться. Одна глыба прилетела на рюкзак, ещё одна прилично угодила в ступню. В остальном цел», — поделился с коллегами Павел.