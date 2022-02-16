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На фотокорреспондента «Фонтанки» упала ледяная глыба в центре Петербурга. Спасли рюкзак и реакция

Фотокорресподент «Фонтанки» Павел Каравашкин чуть не пополнил список жертв ледопада в Петербурге.

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Он шел на репортаж около часа дня и, проходя у дома 5 по Инженерной улице, услышал грохот с неба.

«Услышал за долю секунды сверху шум, успел прикрыть голову и пригнуться. Одна глыба прилетела на рюкзак, ещё одна прилично угодила в ступню. В остальном цел», — поделился с коллегами Павел.

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По его словам, на здании висит объявление о том, что нужно идти в 1,5 метра от здания. А с крыши свисают сосульки.

«Я шел по самому краю тротуара. Глыбы сползают и летят в 2–3 м от стены. И у тебя есть 1–2 секунды, чтобы отскочить, потому что грохот сверху очень сильный. Вопрос, куда отскакивать», — делится невеселым опытом фотокорреспондент.

По его словам, он получил ушиб ноги.

Сегодня же на Измайловском проспекте глыба сбила мужчину. Его госпитализировали.

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Комментарии (20)

VF812
Френкеля там рядом не было?
vvivanov
за такие предупреждения надо в СК свозить. прижиматься к зданию надо, а не становитсья в эпицентр падения наледи.
Милая +
Всегда такие объявления о возможном сходе льда с крыш вызывают удивление и вопросы, почему своевременно не сбрасывают снеголёд и не убирают его с тротуаров. Как точно и с какой целью удалось жилищникам рассчитать 1,5 метра наиболее поражающего падения льда с крыши?
Рада, что фотокорреспондент остался жив после тестирования безопасности города.
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