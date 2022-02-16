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Украина просит в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ

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Власти Украины просят провести совместное заседание постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за «действий Москвы» у границы. Об этом в Twitter вечером 16 февраля написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы продолжаем требовать прозрачности России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов 1/2», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция по «вторжению» на Украину может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали на это в МИД РФ.

Позднее возможность эскалации ситуации вокруг Украины опроверг постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. «Войны в Европе редко начинаются в среду», — сыронизировал на этот счет дипломат.

Подробнее о том, как западные СМИ встретили утро нового дня без обещанного вторжения России, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

French
Так что , попкорн закупать ?..., билеты в первые ряды закупать..??
мухомор
Все смеялись, а прав был Порошенко на счёт самой сильной армии в Европе.
Уже почти сутки, как 200-тысячная армейская группировка войск атакует с трёх направлений Незалежную, а даже на сантиметр не продвинулась на чужую территорию. Даже ракеты не могут преодолеть украинскую границу. Браво.
Pilat
О как, вдруг вспомнили про ОБСЕ и что то требуют.
А когда нужно было ДНР взаимодействие через ОБСЕ, свидомые гордо игнорировали.
Пусть теперь пишут в лигу наций, как говаривал Ося Бендер.
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