Украина просит в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ

Власти Украины просят провести совместное заседание постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за «действий Москвы» у границы. Об этом в Twitter вечером 16 февраля написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків 1/2

«Мы продолжаем требовать прозрачности России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов 1/2», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция по «вторжению» на Украину может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали на это в МИД РФ.



Позднее возможность эскалации ситуации вокруг Украины опроверг постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. «Войны в Европе редко начинаются в среду», — сыронизировал на этот счет дипломат.



Подробнее о том, как западные СМИ встретили утро нового дня без обещанного вторжения России, читайте в материале «Фонтанки».

