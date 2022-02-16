FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Оказывается, так нельзя ездить, да?» Красноярец прокатился по городу на «автоайсберге»

5
Печать

УГИБДД Красноярского края

Житель Красноярска превратил свой автомобиль в айсберг и прокатился на нем по городу. Очевидцы поделились зрелищем в соцсети, где на него и наткнулись сотрудники ГИБДД, тут же рванувшие прекращать опасный эксперимент.

Мониторя соцсети, инспекторы ГИБДД обнаружили видео, как по Красноярску едет автомобиль, практически полностью покрытый толстой коркой льда, сообщает 16 февраля пресс-служба УГИБДД Красноярского края. На место направили экипаж. Инспекторы остановили «автоайсберг», и находившийся за рулем 34-летний мужчина пояснил, что решил специально заморозить автомобиль ради эксперимента. Лишь на лобовом стекле был небольшой просвет, чтобы водитель хоть что-то видел впереди.

Фото: пресс-служба УГИБДД Красноярского края
ПоделитьсяПоделиться

«Я думал, быстренько доеду до сервиса, отогрею ее. Оказывается, так нельзя ездить, да?» — сказал экспериментатор. «Ни в коем случае никому не советую и никого не призываю», — добавил он перед тем, как машину погрузили на эвакуатор.

ПоделитьсяПоделиться

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности за ограниченную обзорность со стороны водителя, неисправные «дворники» и неочищенные внешние световые приборы. А вдобавок ему предстоит заплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер. Автомобиль же продолжил путь уже на эвакуаторе.

Фото: пресс-служба УГИБДД Красноярского края

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AlBerkut
Суровая русская тонировка😂😂😂
Да, а светопропускание стёкол замерили? Как нет? Ну на нет и нарушения нет😉😂😂😂
Ну по мелочи, отсутствие полиса ОСАГО (800 руб по тарифу), не читаемые ГРЗ...
И всё 😎
Caliform
Мужик на танке не наездился.
Денеб
Не перевелись ещё..... (добавьте по смыслу) на земле руской!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний