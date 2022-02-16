«Оказывается, так нельзя ездить, да?» Красноярец прокатился по городу на «автоайсберге»

Житель Красноярска превратил свой автомобиль в айсберг и прокатился на нем по городу. Очевидцы поделились зрелищем в соцсети, где на него и наткнулись сотрудники ГИБДД, тут же рванувшие прекращать опасный эксперимент.

Мониторя соцсети, инспекторы ГИБДД обнаружили видео, как по Красноярску едет автомобиль, практически полностью покрытый толстой коркой льда, сообщает 16 февраля пресс-служба УГИБДД Красноярского края. На место направили экипаж. Инспекторы остановили «автоайсберг», и находившийся за рулем 34-летний мужчина пояснил, что решил специально заморозить автомобиль ради эксперимента. Лишь на лобовом стекле был небольшой просвет, чтобы водитель хоть что-то видел впереди.