«Оказывается, так нельзя ездить, да?» Красноярец прокатился по городу на «автоайсберге»

Житель Красноярска превратил свой автомобиль в айсберг и прокатился на нем по городу. Очевидцы поделились зрелищем в соцсети, где на него и наткнулись сотрудники ГИБДД, тут же рванувшие прекращать опасный эксперимент.
Мониторя соцсети, инспекторы ГИБДД обнаружили видео, как по Красноярску едет автомобиль, практически полностью покрытый толстой коркой льда, сообщает 16 февраля пресс-служба УГИБДД Красноярского края. На место направили экипаж. Инспекторы остановили «автоайсберг», и находившийся за рулем 34-летний мужчина пояснил, что решил специально заморозить автомобиль ради эксперимента. Лишь на лобовом стекле был небольшой просвет, чтобы водитель хоть что-то видел впереди.
«Я думал, быстренько доеду до сервиса, отогрею ее. Оказывается, так нельзя ездить, да?» — сказал экспериментатор. «Ни в коем случае никому не советую и никого не призываю», — добавил он перед тем, как машину погрузили на эвакуатор.
В итоге мужчину привлекли к административной ответственности за ограниченную обзорность со стороны водителя, неисправные «дворники» и неочищенные внешние световые приборы. А вдобавок ему предстоит заплатить штрафы за отсутствие страхового полиса и нечитаемый госномер. Автомобиль же продолжил путь уже на эвакуаторе.