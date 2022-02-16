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Госдума приняла закон о защите несовершеннолетних от педофилов

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Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 16 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на «усиление мер защиты детей от насилия».

Документ предполагает, в частности, наказание до 1 года колонии за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет.

В случае если педофил занимается воспитанием или образованием, живет с детьми или защищает их интересы, это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Также повышена с 5 до 6 лет колонии ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершенное группой по сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию.

Кроме этого, согласно вновь принятому закону, при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (в предыдущей редакции — до 14 лет) обязательно участие психолога.

Напомним, что в начале февраля в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов. При этом депутаты пообещали, что рассмотрят возможность дальнейшего ужесточения законодательства против педофилов. Подробнее читайте здесь.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что они должны отбывать наказание на рудниках.

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Комментарии (14)

266410437
Т.е - родители укрыли преступление - им 1 год колонии и ребенка в детский дом? Это такая забота о детях?
AndrewBarsik
А кто защитит детей от насилия, творимого уголовниками, которые нарядившись в костюмы космонавтов, бьют детей дубинками на мирных митингах и уволакивают их в свои норки, чтобы держать там по несколько дней без еды и воды?
karbofos
Вместо подкидывания наркоты органы теперь будут сажать на основании показаний подконтрольных им детей, даже без доказательств.

Очень удобно придумали.
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