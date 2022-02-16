Госдума приняла закон о защите несовершеннолетних от педофилов

Госдума РФ на пленарном заседании в среду, 16 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на «усиление мер защиты детей от насилия».



Документ предполагает, в частности, наказание до 1 года колонии за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет.

В случае если педофил занимается воспитанием или образованием, живет с детьми или защищает их интересы, это будет считаться отягчающим обстоятельством.



Также повышена с 5 до 6 лет колонии ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершенное группой по сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию.

