«Разве это справедливо?» Спикер Госдумы высказался о мягком наказании для педофилов

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.



«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — сообщил 8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.



Он отдельно подчеркнул, что работу надо будет продолжать, потому что «осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме». Зачастую педофилы получают мягкое наказание. Например, вчера СУ СК по Саратовской области отчиталось о вынесении приговора 34-летнему мужчине, который несколько раз изнасиловал 13-летнюю девочку. Он получил 3,5 года колонии общего режима, хотя статья 134, часть 3, УК РФ предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. «Разве это справедливо?» — рассуждает Володин об этом случае.

