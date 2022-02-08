«Разве это справедливо?» Спикер Госдумы высказался о мягком наказании для педофилов

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов.
«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — сообщил 8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
Он отдельно подчеркнул, что работу надо будет продолжать, потому что «осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме». Зачастую педофилы получают мягкое наказание. Например, вчера СУ СК по Саратовской области отчиталось о вынесении приговора 34-летнему мужчине, который несколько раз изнасиловал 13-летнюю девочку. Он получил 3,5 года колонии общего режима, хотя статья 134, часть 3, УК РФ предполагает лишение свободы на срок до 10 лет. «Разве это справедливо?» — рассуждает Володин об этом случае.
Он отметил, что такое мягкое наказание педофилу выносится далеко не первый раз. «В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ, — отмечает спикер Госдумы. — Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве».
Закон был принят Госдумой 18 января. Депутаты пообещали, что рассмотрят возможность дальнейшего ужесточения законодательства против педофилов. Подробнее читайте здесь.
Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что они должны отбывать наказание на рудниках.