«Войны в Европе редко начинаются в среду». Постпред РФ в ЕС заверил, что эскалации вокруг Украины не стоит ждать даже в следующем месяце

Постпред РФ при Евросоюзе опроверг возможность эскалации ситуации вокруг Украины.
«Эскалации также не будет на следующей неделе, или неделю спустя, или в следующем месяце», — цитирует заявление Владимира Чижова 16 февраля РИА Новости.
Он также опроверг сообщения западных СМИ о том, что якобы планируемое «вторжение» России в соседнюю страну состоится сегодня.
«Войны в Европе редко начинаются в среду», — резюмировал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».
Агентство Bloomberg в ночь на субботу, 5 февраля, опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.