FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Войны в Европе редко начинаются в среду». Постпред РФ в ЕС заверил, что эскалации вокруг Украины не стоит ждать даже в следующем месяце

15
Печать

Постпред РФ при Евросоюзе опроверг возможность эскалации ситуации вокруг Украины.

«Эскалации также не будет на следующей неделе, или неделю спустя, или в следующем месяце», — цитирует заявление Владимира Чижова 16 февраля РИА Новости.

Он также опроверг сообщения западных СМИ о том, что якобы планируемое «вторжение» России в соседнюю страну состоится сегодня.

«Войны в Европе редко начинаются в среду», — резюмировал дипломат.

Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

Агентство Bloomberg в ночь на субботу, 5 февраля, опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Delon
Так утром ядрёную бомбу сбросили и резиновую тоже. Резиновая продолжает прыгать.
Poligraf
Сколько в мире дураков
baddancer
Что значит не стоит ждать?
Я уже со вчерашнего дня прогреваю танк, инструктирую своего ручного медведя, переливаю самогон в именную фляжку с гербом и собираю дорожный мешок с жареной ежатиной, водкой, планшетом, картами и курвиметром...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний