«Войны в Европе редко начинаются в среду». Постпред РФ в ЕС заверил, что эскалации вокруг Украины не стоит ждать даже в следующем месяце

Постпред РФ при Евросоюзе опроверг возможность эскалации ситуации вокруг Украины.



«Эскалации также не будет на следующей неделе, или неделю спустя, или в следующем месяце», — цитирует заявление Владимира Чижова 16 февраля РИА Новости.



Он также опроверг сообщения западных СМИ о том, что якобы планируемое «вторжение» России в соседнюю страну состоится сегодня.



«Войны в Европе редко начинаются в среду», — резюмировал дипломат.



Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

