В Кремле посоветовали украинцам завести будильники после сообщений о времени «вторжения»

В Кремле посоветовали способ для граждан Украины не проспать российское «вторжение», которое английские таблоиды накануне назначили на 3 часа ночи по местному времени (4 часа мск).



«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал 16 февраля РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, иронично отвечая на вопрос, могут ли украинцы сегодня спать спокойно.



Ранее во вторник Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин даже шутит — «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». На это мгновенно отреагировали таблоиды Mirror и Sun, которые и назначили время, ссылаясь на источники в разведслужбах США. Агентство Reuters запустило прямую трансляцию с киевского Майдана в ожидании обозначенного времени.

