В Кремле посоветовали украинцам завести будильники после сообщений о времени «вторжения»

В Кремле посоветовали способ для граждан Украины не проспать российское «вторжение», которое английские таблоиды накануне назначили на 3 часа ночи по местному времени (4 часа мск).
«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал 16 февраля РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, иронично отвечая на вопрос, могут ли украинцы сегодня спать спокойно.
Ранее во вторник Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин даже шутит — «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». На это мгновенно отреагировали таблоиды Mirror и Sun, которые и назначили время, ссылаясь на источники в разведслужбах США. Агентство Reuters запустило прямую трансляцию с киевского Майдана в ожидании обозначенного времени.
Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — прокомментировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».
Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.