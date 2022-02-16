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В Кремле посоветовали украинцам завести будильники после сообщений о времени «вторжения»

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В Кремле посоветовали способ для граждан Украины не проспать российское «вторжение», которое английские таблоиды накануне назначили на 3 часа ночи по местному времени (4 часа мск).

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал 16 февраля РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, иронично отвечая на вопрос, могут ли украинцы сегодня спать спокойно.

Ранее во вторник Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин даже шутит — «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война». На это мгновенно отреагировали таблоиды Mirror и Sun, которые и назначили время, ссылаясь на источники в разведслужбах США. Агентство Reuters запустило прямую трансляцию с киевского Майдана в ожидании обозначенного времени.

Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — прокомментировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

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Комментарии (2)

i224
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война
Hutu
Глумятся, оккупанты......
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