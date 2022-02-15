«Иногда даже шутит». Песков рассказал о реакции Путина на публикации о датах «российского вторжения»

Пресс-секретарь российского президента рассказал о реакции Владимира Путина на публикации западных СМИ о дате «вторжения» РФ на Украину.
«К такому [к сообщениям о датах якобы готовящегося «вторжения»] трудно относиться с пониманием. Иногда [президент России Владимир Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — цитирует 15 февраля ТАСС слова Дмитрия Пескова.
По его оценке, такое «маниакальное информационное безумие» является частью «беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности».
Пресс-секретарь главы государства призвал переадресовать вопрос об угрозе якобы планируемого «нападения» авторам «страшилки».
Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — прокомментировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».
Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.