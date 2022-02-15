«Иногда даже шутит». Песков рассказал о реакции Путина на публикации о датах «российского вторжения»

Пресс-секретарь российского президента рассказал о реакции Владимира Путина на публикации западных СМИ о дате «вторжения» РФ на Украину.



«К такому [к сообщениям о датах якобы готовящегося «вторжения»] трудно относиться с пониманием. Иногда [президент России Владимир Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — цитирует 15 февраля ТАСС слова Дмитрия Пескова.



По его оценке, такое «маниакальное информационное безумие» является частью «беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности».

