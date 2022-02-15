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«Иногда даже шутит». Песков рассказал о реакции Путина на публикации о датах «российского вторжения»

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Пресс-секретарь российского президента рассказал о реакции Владимира Путина на публикации западных СМИ о дате «вторжения» РФ на Украину.

«К такому [к сообщениям о датах якобы готовящегося «вторжения»] трудно относиться с пониманием. Иногда [президент России Владимир Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — цитирует 15 февраля ТАСС слова Дмитрия Пескова.

По его оценке, такое «маниакальное информационное безумие» является частью «беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности».

Пресс-секретарь главы государства призвал переадресовать вопрос об угрозе якобы планируемого «нападения» авторам «страшилки».

Ранее президент США Джо Байден и американские СМИ заявили, что операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — прокомментировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

Агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало новость с заголовком «Россия вторглась на Украину». Материал был удален через несколько минут, а редакция извинилась, объяснив, что это была заготовка, которую опубликовали по ошибке.

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Комментарии (15)

Типичный Димон
Если надо - повторим!
Danik
Россиянам остается иногда смеяться над шутками несменяемого президента! И комментариями толкователя его снов Пескова.
Но это нормально! Они привыкли!
Пенсии, выборы, мроты, депутаты - все это вызывает дикий хохот у народа!
NAFTALIN 2000-2036
начал реагировать на световые раздражители. иногда даже шутит, зовет к себе шойгу и его деревянных солдат
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