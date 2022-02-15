Гособвинителю по делу Навального предоставили государственную защиту

Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении включенного в перечень террористов и экстремистов Алексея Навального предоставили государственную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда 1 февраля.



Как сообщили в пресс-службе агентству ТАСС, это делается в случае существования угрозы безопасности.



Судили Навального на выездном заседании Лефортовского суда в покровской ИК-2, где оппозиционер отбывает наказание. На территорию колонии допустили и супругу оппозиционера Юлию. Следующее заседание назначено на 21 февраля.

