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Гособвинителю по делу Навального предоставили государственную защиту

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Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении включенного в перечень террористов и экстремистов Алексея Навального предоставили государственную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда 1 февраля.

Как сообщили в пресс-службе агентству ТАСС, это делается в случае существования угрозы безопасности.

Судили Навального на выездном заседании Лефортовского суда в покровской ИК-2, где оппозиционер отбывает наказание. На территорию колонии допустили и супругу оппозиционера Юлию. Следующее заседание назначено на 21 февраля.

Навальному вменяют две статьи. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

Алексей Навальный был задержан 17 января прошлого года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Чтотуд? Защита от хомячков-экстремистов? 😉
AndrewBarsik
От собственной совести не спрячется. Будет ходить трястись всю жизнь, потом сопьётся. Замёрзнет в придорожной канаве.
angel of death
надеюсь Санта-Клаус положит ему в его чулок уголь.... такой же чёрный, как и его сердце...
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