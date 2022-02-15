Гособвинителю по делу Навального предоставили государственную защиту

Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении включенного в перечень террористов и экстремистов Алексея Навального предоставили государственную защиту. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда 1 февраля.
Как сообщили в пресс-службе агентству ТАСС, это делается в случае существования угрозы безопасности.
Судили Навального на выездном заседании Лефортовского суда в покровской ИК-2, где оппозиционер отбывает наказание. На территорию колонии допустили и супругу оппозиционера Юлию. Следующее заседание назначено на 21 февраля.
Навальному вменяют две статьи. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.